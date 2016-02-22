إرهاصات في عمق المرحلة

كثير من المنظّرين والمحللين والقارئين لواقع الأمة وما تمر به من أزمات، ينظر إلى تلك المحن والإحن بعينٍ قد غطت عليها غشاوة القنوط والتشاؤم، وغيمت على سمائها سحب كثيفة من التوقعات التي استُنتجت عن قراءة سطحية للأحداث، واستعظام تلك القوى التي تستعرض ما توصلت إليه من قوّة وكثرة لتُخضع بها شعوب العالم المستضعفة، وتُدخل تلك الشعوب في دوامة من الصراعات المجهولة حدودها وأهدافها، ولم تتجشم تلك العيون - بحكم موقعها- عناء النظر في عمق ما يدور من جميع زواياه، ولم تسبر بنظراتها وتحليلاتها ما فاق المرحلةَ تعقيدًا مما دونه التأريخ وانسلّت منه الأمة سالمةً بل غانمةً مجدًا وعزًا وقوةً، وليس ذلك ادعاءً تسطره الأقلام بأحرفِ زورٍ تتلاشى وتضمحل عند بزوغ فجر الحق، بل تلك حقيقة لا تقبل الجدل والمساومة، ولن تجد من ينكر ذلك ولو مكابرةً؛ لأن المكابر في إنكار ذلك التأريخ ينتحر عقليًا لمصادمته ما أجمعت عليه البشرية.

لقد سبق ولادةَ أمة الإسلام مخاضٌ عسر لامست فيه أنامل تلك المجتمعات سقف الظلم بكل تفرعاته الدينية والأخلاقية والإنسانية، كانت مرحلة لا أدل على قساوتها وصعوبتها من وصف القرآن لها بالظلمات، ومجتمعاتها بالجاهلية، ومع ظلماتها المحيطة من كل اتجاه وجاهلية أهلها أيضًا فقد كانوا "أعداءً" بكل ما تحمله حروف هذه الكلمة من معنى عداوة على مستوى البلدان والقبيلة والعشيرة وتصرفات عدوانية قد تفوق بكثير ذلك التوحش الذي تنكره القلوب والأفئدة من ذبح وحرقٍ وتعذيب، مما نراه ونشاهده في كل يوم وليلة، ولك أن تتخيل مشهدًا من مشاهد رعب الجاهلية يتمثل في أمّ أو أبٍ يئدُ ابنته وهي حيّة، ليس لذنب ارتكبته، وإنما هي انتكاسة فطرهم، وخشية العار الذي كانت تحمِّله الرجالُ النساءَ ظلمًا وعدواناً، أو ذلك الطفل الذي يقتله أبوه وغاية مراده من قتله خشية الفقر والإملاق، وليس ذلك الواقع مما يقبل النظر في صحة نقله وفقهه، وقطعًا لم تكن تلك الوقائع حالات شاذة ونادرة لتدخل في إطار قاعدة (النادر لا حكم له)، بل هي وقائع مشهورة وعادات موروثة سطرها القرآن، والقرآن لايتعرض للنادر ولا يُنزل فيه قوارع تهتز لها الأفئدة (وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنبٍ قتلت).

وقد وصف القرآن أصحاب تلك الأخلاقيات الرعناء والنفوس الملعونة بالكثير (وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤُهم).

فأتى الإسلام والحال هذه بالنظرة التفاؤلية والقراءة العميقة لواقع أراد الله أن يغيره ابتداءً من تغييرهم لأنفسهم، فبعث إليهم محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم باتباعه والالتفاف حوله ونصرته فكانت نظرة السواد الأعظم من العرب كنظرة عامة الناس من محللي وقارئي الأحداث الراهنة التي تمر بها الأمة اليوم، (وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) فلم يكونوا يستطيعون أن يروا أبعاد الرجل العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ويفقهوا كنه دعوته لتغيير حياتهم، ولم يتصوروا أبدا أن الأمر سيتغير جذريا في غضون سنين قليلة! تحول بعدها ذلك المجتمع وتلك الأمة إلى أمة تنشر النور وتنشر العدل، وتنفست الناس الصعداء، وتآلفت القلوب، وارتفعت تلك العداوات، وحلّ الأمن والرخاء والألفة والإخاء، وبكت العيون حسرةً من ماضيها اللعين، والكابوس المهين الذي كان منتشرًا في أجواء الجزيرة والعالم ! وقد صدقت تلك النظرة العميقة، التي كانت ترى الأحداث من خلال هدي (مدبر الأمر) ومصرّف الأحداث "والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون" .

قال صلى الله عليه وآله وسلم تلك الكلمات لمن شكى إليه اضطهاد قريش وصنوف تعذيبها وضراوة زعمائها وقساوة نظامها! واستقرت الحال بالأمة كما وعد ربها وأخبر نبيها، ما مرت الأمة بنكسة واضطراب إلا وهُيّئ لها من ينقذها ويذب عن حياضها ويرد شاردها، فبعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكرت كثير من القبائل لشرائع ترسخ عليها الإسلام وارتد من ارتد من العرب، فجمع الله بأبي بكر الصديق الأمة واستطال ظلها وسؤددها وعزّ جانبها.

وما أشبه الليلة بالبارحة إذا ما نظرنا إلى تلك الأحداث أو ما تلاها مما سطره التأريخ، وسبرنا من خلاله انتكاسات مرت بها الأمة كادت أن تستأصل شأفتها، ثم ما لبثت أن طلّ عليها من بين ركام الإحباط قادة وعظماء لم يحتاجوا إلاّ لبعض الوقت لإنقاذ ما طمرته سنون الماضي، وإصلاح ما جرفته سيول الفتن!

ها هي الموءودة عادت لتدفن ليس خشية العار ولكنها ضحية لصراع الطامعين واعتداء المستكبرين المستقوين بما امتلكوا من قوة، وها هي الدماء تنزف والأنفس تزهق والفتن تموج، وعيون العارفين بسنن الله ناظرة إلى ما يدور بقاعدة أن الظلم لا يدوم، وأن أمر هذه الأمة قد تداركته عقول حكمائها وأبطالها بقراراتهم الحازمة، وما على شعوب المسلمين إلا الثقة بالله والثبات، وتغيير ما بالأنفس من غفلة ومما في القلوب من قسوة، ومما في الصدور من غل وفرقة. ليكونوا صفا واحدا، خلف قيادة واحدة، يسوون صفوفهم، ويرصون أفرادها، حتى تكون كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وفي الأفق يلوح بصيص أمل، ويحس بشيء من نبض حياة في عروق وحدة المسلمين، ولعل هذا التحالف الإسلامي، والتوحد في هذا الظرف الصعب لعله الخطوة الأولى في ضمان بقاء هذه الأمة بكيانها المتسلسل المتوارث!

نقلاً عن الرياض