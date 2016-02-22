إما الخصوصية أو الأمن الوطني

لو كنا نعيش في عالم مثالي خالٍ من الأشرار فلا يبدو أن هناك علاقة واضحة تربط الخصوصية بالأمن الوطني. أما في عالمنا الواقعي فإن الخصوصية والأمن الوطني فهما في علاقة عكسية يزداد فيها طرف على حساب الآخر. حسابات هذه المعادلة تختلف باختلاف الدول، فالدول الأكثر عُرضة للإرهاب تتعامل مع هذه العلاقة بشكل مختلف عن نظيراتها من الدول الأقل مواجهة للإرهاب. يزداد الاهتمام بهذه العلاقة في وقتنا الحاضر بعد كل عملية إرهابية، حيث أن جزءاً كبيراً من عمل الوكالات الاستخباراتية القائمة على حفظ الأمن القومي تقوم على اعتراض الخصوصية بمفهومها العام التقليدي. بعد أحداث ١١ سبتمبر فإن الولايات المتحدة الأميركية التي يعج دستورها بحفظ أنواع عدة من حقوق الخصوصية، أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش تشريعاً يسمح لوكالة الاستخبارات الأميركية بتنفيذ عدد واسع من عمليات التنصت دون الرجوع لتصاريح قضائية، وأقنع شركات الاتصالات الأميركية الكبرى بتزويد الحكومة الأميركية بجميع المعلومات المتعلقة بعملائها من بياناتهم وبيانات اتصالاتهم ومواقعهم الجغرافية وغيرها، كما أتاحت هذه الشركات للحكومة الأميركية القدرة على اعتراض بيانات الإنترنت وتحليلها عن طريق أجهزة فائقة القدرة وكذلك اتاحت إمكانية التنصت على الاتصالات المحلية والدولية. أما الخصوصية في فرنسا فهي في أدنى مستوياتها بعد الأحداث الإرهابية في باريس، فقد اعتمدت أعلى سلطة دستورية فرنسية قانوناً يسمح بمراقبة المكالمات الهاتفية وبيانات الإنترنت دون الرجوع لتصريح قضائي، والقانون الجديد كذلك يطلب من مزودي خدمة الإنترنت وضع أجهزة فائقة القدرة تعمل على تحليل بيانات الإنترنت لملايين الفرنسيين وتوفيرها لوكالات الاستخبارات. وفي تعامل مختلف مع الخصوصية في فرنسا، يسمح هذا القانون للحكومة الفرنسية اقتحام أي منزل أو ممتلكات خاصة لزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وكل هذا دون الرجوع لتصريح قضائي. أما في المملكة المتحدة وفي مذكرة مقدمة من وزيرة الداخلية البريطانية لاستصدار تشريع أكثر مرونه لعمليات المراقبة واعتراض بيانات الإنترنت, أفصحت ولأول مرة أن الحكومة البريطانية في عام ٢٠٠١م أصدرت أوامر سرية للشركات المزودة لخدمات الانترنت والهواتف المحمولة بتزويد الأجهزة الأمنية بيانات الاتصالات للمواطنين البريطانيين وقد ساعدت هذه التعليمات السرية بإحباط عدد من المحاولات لهجمات إرهابية كان أبرزها احباط تفجير بورصة لندن عام ٢٠١٠م. كما أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عبّر عن استياء حكومته من عدم قدرتهم على اعتراض خصوصية بعض وسائل التواصل والمراسلات بقوله أنه يجب ان لا نسمح بوجود وسائل تواصل في بلدنا لا يمكن للحكومة اعتراضها وفحصها حتى بوجود أمر قضائي.

الأجهزة الأمنية في هذه الدول المتقدمة التي تسعى لحفظ أمن شعوبها تُظهر لنا أن التعريف التقليدي للخصوصية لم يعد يضعها على رأس الاولويات، خصوصاً بعد ما اكتوت به من نار الإرهاب. هذا يقودنا الى أنه لابد من وجود تعريف آخر للخصوصية يضعها في المرتبة الثانية دون تردد بعد أمننا في أوطاننا، تعريف جديد للخصوصية يتسق مع التقدم التكنولوجي سهل الاستخدام المتاح للجميع سواء كانوا من الأشرار أو الأخيار. عندما نطالب بمراقبة كل شاردة وواردة تتم في شبكات الانترنت السعودية والتعامل بحزم مع كل وسيلة تعمل على استحالة مراقبة محتواها واخضاعها للقانون، فهذه ليست مطالبات رجعية تحرم الفرد حق العيش بأمان واطمئنان مع الحفاظ على الخصوصية الفردية وانما هي مطالب حضارية ووطنية تتعامل مع الواقع بكل تجرد خصوصاً إذا ارتبط ذلك بقلب عامر بالإيمان أن هذه الأجهزة الأمنية لم تكن الا لحفظ أمننا واستقرارنا لتصل بنا لدرجة التوازن الصحيحة بين أمننا وخصوصيتنا.

* نقلا عن "الرياض"