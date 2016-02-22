الجبير يدعو إلى تسليح المعارضة السورية المعتدلة بصواريخ

دعا وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى تسليم المعارضة السورية صواريخ مضادة للطيران، موضحا في الوقت نفسه أن هذا القرار يعود إلى "التحالف الدولي".

وقال الجبير في مقابلة مع "شبيغل" الألمانية تصدر السبت القادم: "نعتقد أن إدخال صواريخ أرض جو سيغير موازين القوى على الأرض"، ورد بـ"نعم" على سؤال حول ما إذا كان يؤيد تسليم هذا النوع من الأسلحة إلى المعارضة.

وأضاف الجبير أن تسليم هذا النوع من الأسلحة "سيتيح للمعارضة المعتدلة وقف حركة المروحيات والطائرات التي تقصفهم وتلقي عليهم المواد الكيمياوية"، معتبرا أيضا أن تسليم هذه الصواريخ "غيّر موازين القوى في أفغانستان".

وأتاح تسليم صواريخ ستينغر الأميركية إلى المجاهدين الأفغان في الثمانينات تغيير موازين القوى ونجاحهم في مقاومة المحتل الروسي حتى انسحابه عام 1988.

وتابع الجبير: "لا بد من درس الأمر بتأن، لأن هذه الأسلحة يجب ألا تسقط في الأيدي الخطأ"، مضيفا "إن قرارا من هذا النوع يجب أن يتخذه التحالف الدولي وليس المملكة العربية السعودية".

وحول السياسة الروسية في سوريا، قال الوزير السعودي إن الدعم الروسي للرئيس السوري بشار الأسد لن ينقذه على المدى البعيد. وتابع "إن الخيار الآخر هو المضي في الحرب وهزيمة بشار الأسد".