السعودية.. محاولة تهريب 40 ألف حبة كبتاغون بأكياس قهوة

أحبط جمرك جسر الملك فهد تهريب 40 ألف حبة كبتاغون مخدر عُثر عليها مُخبأة داخل أكياس قهوة كانت برفقة أحد القادمين إلى المملكة عبر الجمرك.

في التفاصيل، قال ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد إن أحد المسافرين قَدِم عبر الجمرك مستقلاً مركبة من نوع "خصوصي" وبرفقته حقيبتين شخصية، وفي أثناء تفحص المركبة عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل 5 أكياس عليها شعار علامة تجارية لنوع من أنواع "القهوة"، حيث تم إخفاء هذه الأكياس داخل الحقيبتين.

وأضاف أن هذه الأكياس كانت مغلفة مصنعياً وبطريقة محكمة بقصد التمويه على منسوبي الجمارك.