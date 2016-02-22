السعودية.. إيقاف متورطين من الهيئة في ملاحقة فتاتين

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته بعض وسائل الإعلام عن حادثة ملاحقة فتاتين في الشارع المحيط بأحد الأسواق بمدينة الرياض، مول النخيل، من قبل أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما نسب إلى بعض أعضاء الهيئة من اعتداء على إحداهما، ولأن القضية مازالت محل التحقيق والمتابعة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقاً لما يقضي به النظام، وإيقاف المتورطين في قضية الاعتداء للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفة نظامية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وشهد مول النخيل وقائع سابقة لملاحقة أعضاء الهيئة ضد بعض الفتيات.

وأعلنت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرارا عن تعهدها بضبط سلوك منسوبيها أثناء أداء مهامهم، والتزامهم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط والاستيقاف.