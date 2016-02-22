غياب 8 وزراء سعوديين عن "تويتر".. والربيعة المتصدر

تصدر وزير التجارة السعودي، توفيق الربيعة، المركز الأول من حيث أكثر الوزراء متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، حيث وصل عدد متابعيه إلى مليون و426 و731 متابعا.

ووفقا لصحيفة "الوطن" التي نشرت انفوغرافيك بعنوان "الوزراء لا يعقدون مجلسهم في تويتر"، فقد تنوعت اهتمامات الوزراء السعوديين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيال اختيار المتابعين من أفراد وجهات وصولا إلى الرد على تساؤلات المهتمين.

ورأت الصحيفة أن معظم الوزراء يميلون إلى التركيز على كل ما يهم وزاراتهم وفروعها، بعيداً عن متابعة مستجدات زملائهم في الوزارات الأخرى، وذلك وسط غياب 8 وزراء واكتفائهم بحسابات وزرائهم الرسمية.