بالصور.. مدرعة سعودية تحمل اسم "سلمان الحزم"

"سلمان الحزم" اسم المدرعة السعودية حديثة الصنع، والتي حضرت بقوة في معرض القوات المسلحة (أفيد) المقام حالياً على أرض مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وعند مقارنتها بمثيلاتها "هامفي" الأميركية والأوروبية، لفتت "سلمان الحزم" الأنظار بشكلها ومواصفاتها وقوتها الجبارة، وبمستوى حماية عالية جداً.

وفي تصريح صحافي، أكد نائب رئيس الشركة المصنعة للمدرعة، أحمد القحطاني، أن المدرعة من إنتاج عام 2016، مضيفا أنها "سميت (سلمان الحزم) لداعي الفخر بقوتها وصلابتها، وأنها ستنال إعجاب الجميع في القطاعات العسكرية".

وأشار إلى أن المدرعة قادرة على أن تقوم بمهام هجومية ودفاعية، إضافة لمهام تكتيكية، وتستطيع حمل وحماية قصوى لـ8 جنود.

وأضاف القحطاني أن المدرعة جربت وطبقت عليها اختبارات، وأن لها شهادات أميركية، وتتميز "سلمان الحزم" بأنها مصنعة لكي تكون على أرض وأجواء المملكة ومصممة لذلك، مشيراً إلى أنهم بصدد صناعة 30 مدرعة.