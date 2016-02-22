(سيلفي) لـ4 معلمين قبل وفاتهم تفحماً في حادث مروري

لم يعلم أربعة معلمين أن صورة "سيلفي" التي التقطها أحدهم ستكون الوداعية لهم، قبيل لحظات من وفاتهم تفحماً في حادث مروري مروع في محافظة الليث.

الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد لاقت تفاعلاً كبيراً من المغردين.

في التفاصيل، وقع الحادث جراء اصطدام سيارة المعلمين (صالون) وجهاً لوجه بمركبة أخرى على طريق الساحل (الليث مكة المكرمة القديم) في منطقة طفيل شمال محافظة الليث، حيث اشتعلت النيران في مركبة المعلمين مباشرة بسبب قوة الاصطدام بين المركبتين.

يذكر أن الجهات المختصة قامت بإخراج المعلمين المتوفين الذين تفحموا جراء احتراق سيارتهم، ونقلت جثثهم إلى ثلاجة الموتى.