5 اتفاقيات تدخل السعودية عصر صناعة الطائرات

في أكبر تظاهرة صناعية في الشرق الأوسط، وقَّعت عدد من الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، 5 اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في مجال التقنية والصناعة بهدف تأسيس خمس شركات في المملكة متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية والمدنية والأقمار الصناعية والرادارات والطاقة النظيفة، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستثمار مخرجات البحث العلمي لديها في تلك المجالات التقنية.

وانطلقت فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار "أفِد"، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، الأحد.

ففي الاتفاقيتين الأولى والثانية، تم توقيع كذلك عقد تأسيس شركة سعودية بالشراكة مع شركة تقنية للطيران وشركة أنتونوف الأوكرانية، بهدف تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات النقل المتوسط والثقيل متعددة الأغراض في المملكة وتسويقها عالميا، وتلبية احتياجات المملكة من طائرات النقل المتوسطة والثقيلة والمروحية التي يحتاجها القطاعان العسكري والمدني، وتطوير طائرات الشحن للقيام بالعديد من المهام اللوجيستية.

وفي الاتفاقية الثالثة تم تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية الفضائية وشركة ديجيتال غلوب الأميركية، تهدف إلى تصنيع وتسويق مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة للاستطلاع بالتصوير الفضائي.

فيما شملت الاتفاقية الرابعة تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية الدفاع والأمن وشركة أسلسان التركية، تهدف إلى تطوير وتصنيع وتسويق معدات وأنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات والكهرو- بصريات في المملكة.

وتم توقيع الاتفاقية الخامسة لتأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطاقة وشركة سورا الأميركية، بهدف تصنيع وتسويق مصابيح الإنارة المتعمدة على الصمام الثنائي الباعث للإضاءة.