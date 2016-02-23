أمن المنشآت يدرس تجنيد وتدريب السعوديات كعسكريات أمن

كشفت قوات أمن المنشآت أنها تدرس إمكانية تجنيد سعوديات في عدد من المنشآت البترولية والصناعية والحيوية الخاضعة للحماية، والتي تحتاج للاستعانة بالعنصر النسائي كموظفات أساسيات فيها.

وأوضحت أن دور العسكريات السعوديات في القوات سيكون لإجراءات التفتيش الأمني على موظفات تلك المنشآت والحرص على عدم تهريب أي ممنوعات داخل الشركات، وَفق الضوابط والقوانين.

من جهته، قال قائد قوات أمن المنشآت، اللواء سعد بن حسن الجباري، إن أغلب البوابات التي تقوم قوات أمن المنشآت بتغطيتها، وعلى سبيل المثال شركة أرامكو، يعمل فيها عدد من النساء في عدد من التخصصات، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى التأكد من التجهيزات والتفتيش لعدم دخول أي شيء ممنوع من خلال العنصر النسائي، وفق صحيفة عكاظ.

ولفت اللواء الجباري إلى أنهم يعملون على استقطاب أي نوع من أنواع التقنية الحديثة الموجودة في كل دول العالم، مشيراً إلى أن ولي العهد يطلع اليوم الثلاثاء على السيارة الذكية التي وفرتها القوات لنقاط تفتيش لكشف أي سيارة قبل وصولها للموقع ومعرفة عدد الأشخاص الموجودين فيها وقراءة لوحة السيارة ووجوه الركاب.

كذلك تساعد هذه السيارة رجل الأمن في حالة وجود أي إصابة في تبليغ العمليات وتحديد موقع الدورية، ما يؤدي لتسهيل وصول المساندة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن هناك تجهيزات لكشف أي محاولات للاقتراب من المنشآت والتصدي لها بقوة وحزم، إذ إن لدى رجال قوات أمن المنشآت تعليمات في حالة اشتباههم لأي شيء يخل بالأمن سرعة مباشرة الحالة دون تردد، خصوصاً أنهم تدربوا على مباشرة أي حالة كانت.