السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

حذرت المملكة العربية السعودية،اليوم الثلاثاء، مواطنيها من السفر إلى لبنان، وحثت المتواجدين هناك على المغادرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصاً على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة.

وأصدرت السعودية عدة تحذيرات سابقة بشأن الأمن في لبنان، لكن هذا البيان يأتي في وقت حساس في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث إن المملكة أوقفت الأسبوع الماضي مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.