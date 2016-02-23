السعودية.. مطالبة بإعدام 16 متهماً بالتخابر لصالح إيران

كشفت المحكمة الجزائية المتخصصة عن تورط أكاديمي يحمل درجة الدكتوراه يعمل بإحدى الجامعات السعودية، ومتهم آخر عمل في السلك التعليمي لمدة 25 سنة تحت مسمى باحث تطوير في قضية الشبكة المتهمة بالتجسس لمصلحة إيران، فيما طالب الادعاء العام بعقوبة الإعدام لـ16 من المتهمين.

وكانت أبرز التهم التي وجهت لهم الخيانة العظمى، وتكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديمهم معلومات سرية تخص المجال العسكري للمملكة وتمس الأمن الوطني لها، وحيازة أحدهم مبلغ 19 ألف يورو، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتقديمهم معلومات سرية للمخابرات الإيرانية، إضافة إلى حيازتهم للأسلحة وأجهزة اتصال ووحدات تخزين لإرسال التقارير والمعلومات للخارج.