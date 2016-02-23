السعودية.. وزارة التعليم تنفي إغلاق برامج الانتساب

كشف وزير التعليم، أحمد العيسى، أن الدراسة التي تجريها وزارته حول برامج الانتساب في الجامعات السعودية ستكون متأنية لمعرفة إيجابيات وسلبيات ومستوى جودتها ومدى خدمتها لتنمية المجتمع.

وشدد العيسى على أنه لم يسبق له إعلان موقف خاص يتعلق بهذه البرامج، وذلك رداً على ما أثير حول عزم الوزارة إغلاق برامج الانتساب في الجامعات بحجة عدم جدواها، وأن طالبي العمل من المنتظمين هم الأولى بالعمل، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، الاثنين، أنه لم يصدر عن الوزير أي قرار بشأن برامج الانتساب في الجامعات الحكومية.

وذكر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم يصدر عن وزير التعليم خلال الأيام القليلة الماضية أي تصريح أو قرار بشأن برامج الانتساب في الجامعات الحكومية".

ويأتي هذا النفي إثر أنباء تداولها مرتادو التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تفيد بعدم اعتراف الوزير بشهادات تعليم الانتساب وعدم اقتناعه بها، مؤكدة أن الطلاب النظاميين عددهم كبير وهم أحق بالوظائف التعليمية من غيرهم.