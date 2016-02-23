برامج طبية سعودية لمساعدة اللاجئين السوريين بالمخيمات

الرعاية الصحية هي من أولويات ما تقدمه السعودية للاجئين السوريين من خلال برامج طبية متكاملة تقدم العلاج مجاناً في مخيمات اللجوء السورية في العديد من الدول، لاسيما مخيم الزعتري بالأردن.

فالسعودية تقدم من خلال برامجها الطبية المتنوعة لمساعدة اللاجئين السوريين في مخيمات الزعتري وغيرها من مخيمات اللجوء رعاية صحية متكاملة بداية من الكشف الطبي على المريض وحتى إعطائه العلاج اللازم.

وفي مخيم الزعتري وتحديداً في العيادة الصحية السعودية توجد 12 عيادة متخصصة، إضافة إلى الأقسام التابعة لها، ومنها الصيدلية الشاملة التي تعمل على توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين بإشراف ودعم سعودي.

تنوعت الحالات المرضيه لدى اللاجئين ولكن الألم واحد، فمن الحالات النفسية إلى أمراض الجلدية والكسور وآلام العيون وحتى ما يعانيه الأطفال من أمراض، في أغلبها هي نتيجة لحرب قائمة في وطنهم.

اللاجئون السوريون هربوا من ويلات الحرب بقلوب مكسورة وأرواح منهكة، ووجدوا أمامهم أيادي سعودية تسعى لجبر الكسر وإزالة التعب بجهود إغاثية متنوعة ومستمرة.