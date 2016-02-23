التعصب ليس محصورا في الرياضة، انظروا إلى التعاطي مع كل قضية تتعلق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستجدون أنكم في الغالب أمام صراع ديكة بين مدافع مستميت ومنتقد مستبيح، وما بين الاثنين تضيع الموضوعية في النقد والمهنية في الطرح!.

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البعض في وسائل التواصل الاجتماعي يظن أنه ملزم بإبداء رأيه في كل حدث أو قضية، وكأن «تويتر» بالنسبة له منصة مؤتمر صحفي، وليته يكتفي بذلك بل ينتظر منك أن تقوم بالمثل ويتهمك بالهروب عندما لا تفعل أو لا تستجيب عندما يستدرجك لإبداء موقف!.

أهدأ من كذا يا إخوان، من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب!

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أتفهم وجهة نظر وزير التعليم حول أهلية خريجي الانتساب، لكن إذا كانت وزارة التعليم لا تعترف بشهادات الانتساب، فلماذا سمحت للجامعات بالمتاجرة بها طيلة هذه السنوات؟!

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فقد ثلاثة معلمين حياتهم في حادث سيارة وقع بسبب انشغال السائق بالتقاط صورة «سيلفي»، اللافت أن معظم «سنابات» المشاهير الذين يدعون لاحترام الأنظمة في كتاباتهم وأحاديثهم تلتقط باستخدام «الجوال» أثناء قيادتهم لسياراتهم، وبعضهم يظهر حتى دون ربط حزام الأمان!.

نقلاً عن عكاظ