خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس النيجيري

عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل الرئيس النيجيري في قصر اليمامة، ثم اصطحب الملك سلمان الرئيس محمد بخاري إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته الأمراء وكبار المسؤولين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لضيفه والوفد المرافق له.