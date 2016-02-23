خريف طهران

دخل الفرس القرن العشرين بهوية غير محددة العوالم والأهداف تعزى وبشكل كبير إلى التركة والإرث الثقافي والحضاري المتباين وغير المنسجم بسبب التطلّع إلى المجد الفارسي التليد، والعقيدة الدينية الشيعية المتجذرة في وجدان الشعب.

وعجزت طهران عن رسم منهج سوي لبناء دولة حديثه لعوامل منها التوغل الاستعماري الفاعل عبر روسيا من جهة وبريطانيا من جهة أخرى

وقد بدأ الفعل الدستوري في إيران بأخذ مواقعه مع بداية القرن العشرين كترجمة وبلورة لتطلعات النخب في المجتمع ليصبح مؤثراً، ما قاد إلى اقتناص ذلك الحراك من قبل شخص انتهازي يدعى الخميني.

ولاحقاً، أجهز الخميني وثورته على رفاق الأمس وتم تعطيل أنجع التيارات السياسية والثقافية والتقدمية ذات التاريخ التنويري.

الخميني، حينما وصل إلى طهران في عام 1979م، كان يعي مشروع رضا بهلوي المعتمد على إيران "الآرية" و رؤية الشاه محمد رضا بهلوي المنتهجة التحديث سبيلاً لبناء الدولة الحديثة، لذا اعتمد الخميني على الحوزات للنيل من النهج العلماني للشاه، وانطلق من الأرضية الخصبة لإلهاب مشاعر الشعب الإيراني بخطبه المغلّفة بصوت الثأرالمدمي مبتدعاً نظرية الولي الفقيه والتي بدورها سوف تحلحل " زعماً " المشكل الأزلي بين التاريخ الشيعي الذي مل الانتظار الطويل وبين مشروعه السياسي الذي كان يبحث عن مخلص ما ...!!

ومع وصول ما يسمى بالثورة الإيرانية إلى أكثر من ثلاثة عقود لم تصدّر إلاّ السخط والتيه والفقر والبؤس والعوار وغيظ المجتمع الدولي ونقمة شعوب الجوار ومازال فردوسها المزعوم مفقودا.

وبتنصيب علي خامنئي كمرشد أعلى وكخليفة للخميني دُق مسمار في نعش سيطرة الحوزات الدينية على مخيلة الشعب الإيراني ومن ثم إضعاف الدور التاريخي للحراك الديني في إيران، لتصبح الآن في أضعف مراحلها التاريخية وبيد المنتمين لها أصلاً.

والواقع أن هناك تضاربا وتداخلا فجا في صلاحيات المؤسسات الدستورية الإيرانية وأعني بذلك البرلمان ومصلحة تشخيص النظام ومجلس صيانة الدستور ويأتي من فوقهم المرشد الأعلى وعصاته التي لا تلين" الباسيج".

وما أن يجنح الشعب إلى الحرية حتى يبادر المرشد الأعلى بتسليط "الباسيج" على التظاهرات المدنية والسلمية كالثورة ( الخضراء ) ليصدر للعالم إعلان مدوي على الإفلاس الروحي والثقافي لدى الثورة الخمينية.

واليوم في إيران أربعة ملايين طالب جامعي أو أكثر ونحو خمسين ألف قيادي إصلاحي متخرجين من منظمات إصلاحية ومن خلفهم السواد الأعظم من الأغلبيه الصامته ولن يطول بهم الانتظار في سبيل خلق واقع جديد يلبي على نحو أساس نوازعهم الفطرية وما يحدوهم من أمل إلى متطلبات الحياة السوية والمتناغمة مع وتيرة العصر والمجتمعات البشرية.

وفي غياب الحركة الدستورية المقموعة أصلاً من الثورة الخمينية وتلاشي دور الحوزات الدينية الروحي التاريخي وقهقرة مشروع التحديث، يتقدم لقيادة دفة إيران السياسيه المضطربة في المستقبل القريب سيناريو تحييد دور المرشد الأعلى و النكوص على مفهوم تصدير الثورة والذهاب إلى حركة برلمانية ودستورية تلبي تطلعات إيران الدولة الحديثة المتحالفة مع المؤسسة العسكريه وعلى رأسها الجيش ولن يكون السبيل إلى ذلك ثمنا بخسا بل ربما مسيرة مختلفة كليا.