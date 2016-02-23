سفير السعودية في لبنان: تحذير وتنبيه.. وليس منعاً باتاً

أكد السفير السعودي في بيروت، علي عواض عسيري، في حديث مع "العربية.نت" أن ما صدر عن الخارجية السعودية إنما هو تحذير وتنبيه للمواطنين من السفر إلى لبنان، حرصاً على سلامتهم، وليس منعاً باتاً من السفر إلى بيروت.

وشدد عسيري على أن السفارة السعودية على أتم الاستعداد لمساعدة الرعايا المواطنين المقيمين حالياً في لبنان، وكذلك رجال الأعمال السعوديين لإنجاز كافة إجراءات المغادرة قائلاً: "نحن في السفارة على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات المغادرة وتقديم المساعدة وكافة التسهيلات لذلك".

هذا ودعا السفير السعودي رجال الأعمال السعوديين ممن تربطهم أعمال في بيروت إلى إنابة من يقوم عنهم بالأعمال التجارية، والتقيد بالتنبيه الرسمي الصادر عن الخارجية السعودية الذي دعا الرعايا المقيمين في لبنان إلى المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر كما جاء في نص البيان.