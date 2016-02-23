شاهد مركز الملك عبد الله للبحوث البترولية

رصدت "العربية.نت" بالصور مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الشهر الماضي.

وقال خادم الحرمين الشريفين عند افتتاحه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بحضور الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، في الرياض، إن "هذا مما خلفه (الملك عبدالله) لبلده، ونعتز الحمد لله بما قدمه الملك عبدالله".

وأضاف الملك سلمان "نتبع سيرته كما اتبع هو سيرة والده وإخوانه من قبل، وكان عهده عهداً محموداً مشهوداً له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه، ونسأل الله له المغفرة والرحمة".

ويلعب المركز دوراً مهماً في جعل المملكة جزءاً من خريطة الدراسات والأبحاث العالمية، إذ يمتاز بكونه مؤسسة بحثية غير ربحية لاقتصادات وسياسات الطاقة للتوصل إلى الحلول التي تؤدي إلى الاستخدام الفعال والمثمر للطاقة بما يكفل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والعالم. كما يهدف المركز إلى إيجاد أفضل الحلول التي تتميز بتطوير الكفاءة والإنتاج في مجال الطاقة في كافة المجالات على المستويين المحلي والدولي.

وتعود فكرة تشييد المركز إلى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ليضطلع بإجراء الأبحاث التي تتناول الجوانب الاقتصادية للطاقة وآثارها وتقنياتها وسياساتها، فضلاً عن الحفاظ على البيئة.

يذكر أن المركز يمتاز بتصميم يعتمد تكنولوجيا الحد من حرارة البيئة الصحراوية بالخارج، إضافة إلى استغلال الرياح لتبريد واجهات المركز والساحات الخارجية مع السماح بدخول كميات بسيطة من الضوء لإنارة الفراغات الداخلية طبيعياً.