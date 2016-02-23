نخيل القصيم تحت الكارثة.. وجهات حكومية تنشر الخطر

تهدد آفة لا يتجاوز طولها ثلاثة سنتيمترات أكثر من 7 ملايين نخلة في القصيم بالتدمير والفتك السريع بعد انتشارها خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير في حقول النخيل.

وكانت سوسة النخيل الحمراء أكبر خطر يهدد النخيل في السعودية ويفتك بها خلال فترة وجيزة قد انتشرت بمزارع القصيم بعد أن كانت محصورة بثماني مزارع لتصل اليوم إلى أكثر من ألف مزرعة.

ويرى متخصصون أن ثلاثة ملايين شجرة نخيل تحت الخطر من أصل 7 ملايين نخلة مهددة فعلياً بسوسة النخيل إذا ما روعيت وسائل الوقاية في تلك المزارع.

ورغم إجراء مزيد من الاحتراز في عمليات نقل النخيل في القصيم بالمنع تماماً، إلا أن أمانة القصيم وبعض البلديات تقوم بنقل النخيل وزراعتها في الشوارع والحدائق، إضافة لزراعة نخيل الزينة أحد أهم أسباب انتقال السوسة الحمراء.

المزارعون في القصيم استشعروا الخطر القادم وكونوا مجموعات لتبادل الخبرات عبر مواقع التواصل يقودها مزارعون أصيبت مزارعهم بسوسة النخيل الحمراء.

برامج المكافحة

عادل العمري، أحد العاملين في برامج المكافحة في القصيم قال لـ"العربية.نت" إن السوسة أسرع منا، فهي تتحرك بسرعة، ونحن نتحرك ببطء، إضافة إلى انتشارها الهائل، فهناك 3 ملايين نخلة تحت الخطر الحقيقي ومهددة.

وأضاف العمري إذا أردنا أن نقضي على السوسة التي تفتك بالنخلة في أقل من 6 شهور يجب أن تعي جميع الجهات أنها معنية بهذا الداء.

مشيراً إلى أن هناك مزارع نخيل مهملة وتتصرف فيها العمالة، وبالتالي لا يهمها أن تكون سليمة.

وأيضاً هناك مزارعون مهملون في حقولهم، وتوافق هذا مع ضعف البرامج الإرشادية من جهات الاختصاص.

وقال العمري لا يمكن أن نمنع المزارعين من نقل النخيل، ونجد هناك جهات حكومية تنقل النخيل وتقوم بزراعته، وسبق أن وجدنا إحدى البلديات تقوم بزراعة نخيل في الشوارع وتم إتلاف النخيل.

العمري تطرق لضعف الحوافز للعاملين في الميدان، وهي بيئة غير مشجعة للعمل من السعوديين، خصوصاً أنها عمل شاق ونزول للحقول والميدان والتعامل المباشر مع السوسة.

السوسة الحمراء

وهي اسم لنوع من أخطر الخنافس وتهاجم النخيل، وتتغذى على النخلة، وموطنها الأصلي الهند وباكستان وإندونسيا والفلبين، وقد تم اكتشاف أول إصابة بها في السعودية 1987 ثم انتشرت بعد ذلك.

وتعيش السوسة الحمراء غير الكاملة داخل أنفاق تصنعها بنفسها داخل النسيج الخشبي، حيث يعتبر مأوى لتواجد الحشرة الكاملة من الطيران لمسافة بعيدة حيث تطير مابين 800 و1200 متر وهذا منبع الخطورة.

الانتشار السريع

يصعب الكشف المبكر عن الحشرة لوجودها داخل النخلة وتحتاج لمعرفة جيدة وخبرة كافية لاكتشاف الإصابة.

السوسة الحمراء لها ثلاثة أجيال في السنة، وتضع الإناث حوالي 300 بيضة وضعاً انفرادياً في الثقوب والأنفاق داخل النخل التي تحدثها حشرات أخرى أو تحدثها اليد العاملة في النخلة كإزالة السعف أو التكريب.