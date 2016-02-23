"بربس".. رقصة لشاب سعودي في طريقها إلى العالمية

لم يعلم المخرج السعودي الشاب، ماجد العيسى، أن أغنية ورقصة "بربس" ستجد انتشاراً ساحقاً ورواجاً بين الشباب، إذ تجاوز عدد مشاهديها على موقع "يوتيوب" 13 مليون مشاهدة تقريباً، وتبعتها عشرات الفيديوهات لشباب يرقصونها بطريقتهم من خلال تقديم حركات مشابهة بطريقة مرحة.

"بربس" أو "بربسة" المشتقة من اللهجة النجدية، وتعني العمل غير المرتّب أو غير المنظم أو العفوي، تتلخص تفاصيل الرقصة بأن يقول الراقص: "حط رجلك كذا وحط الثانية كذا وسوي براسك كذا وبربس بربس بربس".

فما إن انتشرت أغنية "بربس" في السعودية والدول العربية منذ فترة قصيرة حتى اكتسحت الأسواق ولفتت أنظار الجميع، خاصة محبي الموسيقى والإيقاعات الشبابية التي تحمل في طياتها الفرح والحياة والحماس. هذه الموضة طالت أيضاً الفنانين الذين تفاعلوا معها وأخذوا يرقصون عليها ويطبّقون خطواتها كما جاء في الفيديو كليب الخاص بها.

ولعل الجميل في الموضوع أن يخترع الشباب العربي رقصة عربية بامتياز على غرار الرقصات العالمية مثل "غانغام ستايل" و"هارلم شيك"، التي تحولت إلى ظاهرة عالمية.

يذكر أن رقصة "بربس" وإيقاعها الحيوي حفز عدداً كبيراً من الشباب والبنات، وحتى الأطفال، على اختراع مقاطع رقص مشابهة، ونشر فيديوهات لهم، بخطواتهم الخاصة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.