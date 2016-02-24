أين مستشفى الملك عبدالله الجامعي؟

تحظى المستشفيات الجامعية بمكانة خاصة داخل المجتمعات المتحضرة، إذ أصبحت رافداً مهماً من روافد الرعاية الصحية، بل إن بعضها ذاع صيتها بما تقدمه من خدمات طبية تنافس بها أكبر المستشفيات المتخصصة، سواءً أكانت أهلية أم حكومية، فهذه المستشفيات النوعية تسعى جاهدة من خلال برامجها التدريبية المكثفة والصارمة؛ لأن تحقق معادلتين مهمتين هما: الإتقان والإنجاز، وبهما تنهض خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمجتمع الجامعي والمجتمع بشكل عام، وتحقيق خبرات علمية تراكمية داعمة للأبحاث والدراسات التي يوجه إليها الدارسون والباحثون داخلها؛ بغية الوصول إلى نتائج علمية مخبرية لكل الظواهر الصحية، فتعودنا أن نسمع عن اكتشافات طبية حققتها مستشفيات جامعية عالمية، لذلك فإن هذه المستشفيات التي لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الإمكانات المادية والتقنية اللازمة لها، هي الحقول الحقيقية التي يتخرج منها الأطباء والصيادلة المهرة، الذين تلقوا تعليمهم وتدريبهم على أيدي أساتذة كبار ومدربين محترفين.

ونحن نتحدث عن أهمية المستشفيات الجامعية، يحضر في أذهاننا جلياً وماثلاً للعيان مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض، الذي تجاوز أهدافه الأساسية المشتملة على تزويد الطلاب الدارسين في مختلف التخصصات بالتجارب العملية الضرورية، التي تتغذى على مكتسباتهم العلمية إلى المجتمع السعودي برمته، وفي كل المناطق والمحافظات. وكذلك مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في جدة، في حين أنه يغيب عن أذهاننا مستشفى الملك عبدالله الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، الذي سطر عن نفسه على صفحة موقعه الإلكتروني أجمل الكلام، وذكر: أنه مجهز بـ300 سرير، ويضم عيادات خارجية، وغرف تنويم، وكذلك قسماً للإسعاف والطوارئ، إضافة - كما تدعي إدارة المستشفى - أنه يتميز بوجود ثلاثة مراكز متكاملة في التخصصات الطبية المتنوعة مثل: صحة المرأة والمراهقين ونمو وتطور الطفل، إضافة إلى تخصصاتها الرئيسة مثل: الولادة وأمراض النساء والباطنية والجراحة وطب الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعيون وجراحة المسالك البولية. وكجزء من رسالة المستشفى يشير الموقع إلى أن المستشفى يقوم على دمج الخدمات المقدمة مع التعليم والبحوث والتي من شأنها الوصول إلى أفضل المعارف والرعاية للمرضى والطلاب باستخدام أحدث الوسائل. مع ضمان الجودة وسلامة المرضى التي هي ركن أساس في الرعاية المقدمة يومياً، ويتبنى مستشفى الملك عبدالله - كما يعلن - أفضل الطرق لتقديم الرعاية الآمنة والجودة العالية؛ للوصول إلى الأنموذج الأمثل الذي يحتذى به بين المستشفيات الجامعية في المملكة، وأن يعترف به كمرجع إقليمي عالمي المستوى في مجال صحة المرأة والمراهقين ونمو وتطور الطفل.

هنا انتهى كلام المستشفى عن نفسه، وحق لي أن أسألكم: هل تعرفون مستشفى الملك عبدالله الجامعي؟ ثم هل قمتم بمراجعة لعياداته الطبية؟

أنا على يقين أن جوابكم سيكون مخيباً لآمال المستشفى الغائب عن الأذهان تماماً، وأكاد أجزم أن العاملين داخل هذا المستشفى المجهول المصير لا يعرفون حقيقة وجودهم داخله والأعمال التي توكل إليهم، ومستقبلهم فيه، لأن ما علمته بالتقصي أن غالبهم يعملون بنظام العقود، وحتى هذه العقود بالنسبة إليهم غير واضحة، مما أدى إلى تسرب كثير منهم لعجز إدارتهم عن دفع رواتبهم، أو خفضها بحجج واهية، فمستشفى الملك عبدالله الذي كان من المفترض أن يجد الدعم اللائق به، وأن يتم تشغيله ويفتتح للناس بعد الانتهاء من إنشائه عام 2012 مباشرة إكراماً لمن حمل اسمه، وخصوصاً أنه - كما أعلم - أثث بمعدات وتجهيزات ضخمة، وأسندت مهمة التشغيل والصيانة لشركة سعودي أوجيه، إلا أنه ظل على ما هو عليه حتى اليوم، وفي كل سنة يؤتى بشركة أجنبية لأجل تقويم حال المستشفى وإمكان تشغيله ويصرف عليها (الشيء الفلاني) يعني بالملايين، كشركة vamed العالمية، ثم لا تخرج بشيء له قيمة تذكر، حتى تعرضت كل تجهيزاته للتلف والسرقة، وما بقي منها وضع في الممرات انتظاراً للحظة التي تجد إدارة المستشفى الفرصة السانحة للتخلص منها بأي طريقة.

هذه حقائق- للأسف - توارت بحجاب الصمت. لم يكن يعلم عنها سوى العاملين السعوديين من داخل المستشفى، أولئك الذين يتعرضون يومياً للضغوط بغية التخلص منهم وإحلال عمالة أجنبية محلهم، من دون وجه حق يذكر أو منطق يعقل.

المستشفى للأسف جمد وحصرت خدماته على المنتسبين للجامعة، التي لا تقدم إلا - كما يقال - بالقطارة؛ لأن الأطباء العاملين فيه غير متفرغين، لذلك هي فرصة لهم لتوزيع أرقام عياداتهم الخاصة على مراجعيهم، فأكثر العيادات لا تعمل إلا مرة واحدة في الأسبوع، لذلك لا تستطيع تقديم خدماتها كاملة؛ لأنها غير مجهزة بما يليق بعيادات محترمة، ولأنها غير مجهزة بشكل يسمح لها باستقبال المرضى، ولا يتوافر فيها أطباء مختصون، إضافة إلى أنها تعاني من نقص حاد في كفاءة بعض أطباء العيادات بشكل مهني وطبي احترافي.

أما عن التدريب فحدث ولا حرج، فبغض النظر عن دفعات التدريب والتعليم المبتعثين إلى الخارج، إلا أن طلاب الجامعة لا يجدون فرصة كافية للتدريب، لأن المستشفى أو لنقل إدارة المستشفى لم تحسب لهذه المهمة - التي أوسعتها أهمية في بيانها على موقع الجامعة - أدنى أهمية، وكما يقال (الكتاب يبين من عنوانه) فقسم تدريب الطلبة يكاد يخلو من التجهيزات اللازمة، ويعاني من نقص حاد في الأجهزة الحاسوبية والمواد المكتبية التدريبية، وهذا بدوره منع من إيجاد برامج تدريبية عالية المستوى للطلبة الذين تم قبولهم في البرامج التدريبية وفق نظام خاص، قيل إنه يخضع للمحسوبية والواسطة بغض النظر عن الضوابط العملية والعلمية، أما قسم الابتعاث فلا يزال يعاني من عدم الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي أرغم كثيراً من موظفيه لتقديم استقالاتهم، بسبب غياب التنظيم وأدوات الضبط الحقيقية المتمثلة في إدارة واعية.

سمعنا أن وزير الصحة أمر بتشغيل المستشفى خلال ستة أشهر بسعة استيعابية تقدر بـ50 سريراً، إذاً أين القدرة الاستيعابية المعلن عنها في موقع المستشفى الرسمي؟ ثم هل تكفي المدة المقررة لافتتاح المستشفى لتلافي كل المشكلات؟ أعتقد أن هذا يحتاج إلى مصباح علاء الدين السحري، ختاماً أقول: إنه من المعيب أن يعبث بمقدرات الوطن بهذه الطريقة، وخصوصاً في مستشفى يحمل اسم علم تاريخي في سلسلة حكام بلادنا العظماء، الملك عبدالله - رحمه الله - الذي خصص للتعليم والتدريب والتنمية في كل المجالات جل اهتمامه، إن هذا لشيء عجاب. هل يهون علينا الوطن ومقدراته إلى هذا الحد فقط لأجل تغليب مصالحنا الشخصية؟



*نقلاً عن "الحياة"