الداخلية السعودية: القبض على 953 متهماً في جرائم مخدرات

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن جهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات خلال العام الماضي 1436هـ أسفرت في أشهر (محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني) من العام الحالي 1437هـ عن القبض على (953) تسعمئة وثلاثة وخمسين متهماً لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية منهم (258) سعودياً، بالإضافة إلى (695) متهماً من (35) جنسية مختلفة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد واجه رجال الأمن خلال تنفيذ مهامهم مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية نتج عنها استشهاد رجل أمن وإصابة (28) آخرين، بالإضافة إلى مقتل (5) وإصابة (13) من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأسلحة والأموال النقدية في هذه العمليات ما يلي:

أولاً : (26) مليوناً و(480) ألفاً و(328) قرص إمفيتامين.

ثانياً: (16) طناً و(118) كيلوغراماً من الحشيش المخدر.

ثالثاً: (6) كيلوغرامات و(252) غراماً و(100) ومئة مليغرام من الهيروين الخام.

رابعاً: (2) كيلوغرام و(138) غراماً و(700) مليغرام من الهيروين المعد للترويج.

خامساً: (4) و(697) ألفاً و(897) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

سادساً: (401) كيلوغرام و(578) غراماً و(200) مليغرام من مادة الكوكايين المخدرة.

سابعا: (2) كيلوغرام و(950) غراماً و(500) مليغرام من مادة الشبو المخدرة.

ثامناً: (565) غراماً و(790) مليغرام من الأفيون المخدر.

تاسعـاً: (339) سلاحاً منوعاً، منها (36) سلاح رشاش، و(258) مسدساً، وعدد (45) بندقية.

عاشراً : (8) آلاف و(497) طلقة سلاح حيَّة.

حادي عشر: أموال نقدية بلغ مجموعها (26.582.831) ريالاً.

وقد تم إحالة كافة القضايا والمتهمين بها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .

ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، مؤكداً حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم بعون الله تعالى لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.