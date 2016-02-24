السعودية..تعرف على قطارات مشروع الملك عبدالعزيز بالرياض

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن اكتمال تصنيع القطار الأول من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي جرى تصنيعه للخط الأحمر (محور طريق الملك عبدالله) في مصنع شركة SIEMENS الألمانية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح مدير المشروع مدير إدارة تنفيذ المشاريع التطويرية متكاملة المرافق بالهيئة المهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش، أن اكتمال تصنيع القطار الأول في المشروع في الوقت المحدّد ضمن البرنامج الزمني للمشروع بحمد الله، يشكّل منجزاً جديداً يحققه المشروع.

وعن الخدمات والتجهيزات الحديثة بيّن المهندس العكرش، أن مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطاراً انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاث من أكبر مصنعي القطارات في العالم، وهم: شركة SIEMENS الألمانية، وشركة BOMBARDIER الكندية، وشركة ALSTOM الفرنسية، ويستخدم المشروع نظام تشغيل آلي (بدون سائق) صمّم وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وأشار المهندس الوليد العكرش، إلى أن قطارات المشروع تضم 470 مقصورة، بواقع (مقصورتين أو أربع مقصورات لكل قطار) وبحسب عدد المقصورات يحتوي كل قطار على ما بين 55 و123 مقعداً، بقدرة استيعابية تتسع لنقل ما بين 251 إلى 522 راكباً خلال الرحلة الواحدة، في الوقت الذي يتوزع فيه كل قطار إلى ثلاث فئات (الدرجة الأولى، العائلات، الأفراد) عبر فواصل مرنة يتم عبرها تقسيم عربات القطار بحسب الحاجة، مفيداً أن عربة القطار الأولى التي اكتمل تصنيعها ضمن المشروع، تخضع حالياً لاختبارات الجاهزية النهائية في المصنع في ظروف مناخية مشابهة للمناخ في مدينة الرياض، على أن يتم نقلها إلى المملكة خلال الأشهر المقبلة.

وتمتاز قطارات المشروع بتصاميمها الداخلية والخارجية العصرية، ومعايير الراحة والأمان الأعلى في صناعة القطارات في العالم، حيث تحتوي كل مقصورة من مقصورات القطار على مجموعة من الخدمات والتجهيزات الحديثة من أبرزها، شاشات العرض الإلكترونية، وأنظمة المعلومات المرئية والسميعة للتواصل مع الركاب، ونظم الاتصالات والإضاءة والتكييف، إضافة إلى أنظمة التحكم في الأبواب الكهربائية، ونظم الأمن والسلامة، وكاميرات المراقبة داخل المقصورات.