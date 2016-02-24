السعودية: مقتل وافد وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار بالعوامية

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن وفاة مقيم وإصابة 3 آخرين بجروح جراء إطلاق نار أثناء وجودهم بسكنهم ببلدة العوامية، شمال محافظة القطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي أن مستشفى القطيف المركزي أبلغ مركز شرطة شمال القطيف بإسعاف أربعة وافدين آسيويين في العقد الثالث والرابع من العمر جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء وجودهم بسكنهم ببلدة العوامية، وقد توفي أحدهم جراء الإصابة فيما يخضع الآخرون للرعاية الطبية اللازمة وحالتهم الصحية مستقرة.

ونوه النطاق الإعلامي إلى أن الشرطة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والتحقيق فيها للكشف عن ملابساتها.