السفير السعودي: مساعداتنا ستشمل كافة أراضي العراق

كشف السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان لـ"العربية.نت" أن المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة للأنبار جاءت بناء على توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلاً: "المساعدات الإغاثية الدوائية والإيوائية للأنبار تأتي ضمن خطط متكاملة لعمليات إغاثية ومساعدات إنسانية تشمل كافة الأراضي العراقية بحسب الحاجات، عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وأفاد السبهان أن نقل وإيصال المساعدات الإنسانية جرى بالتنسيق مع محافظ الأنبار صهيب الراوي وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الإنسانية العراقية بمحافظة الأنبار والتي ستعمل على مساعدة المركز بإيصال المواد الإغاثية لمستحقيها في مناطق الأنبار.

وبيّن أن المساعدات الإنسانية سيتم نقلها جواً إلى مطار بغداد استعداداً لنقلها إلى المناطق المحيطة بالأنبار قائلاً: "عدد كبير من المواطنين العراقيين باتوا لاجئين بين الأنبار وبغداد وسنبذل جهدنا في أن تصل المساعدات إلى مستحقيها وحتى أقرب النقاط إلى الأنبار مكان تمركز تنظيم داعش".

وأوضح السفير ثامر السبهان بأن الفريق الذي سيقوم على توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية سيكون من العراقيين مضيفاً: "مهم لدينا طرد المنظمات الإرهابية من المناطق السكانية التي احتلوها في محافظة الأنبار وإعادة السكان إلى منازلهم".

وأكد السفير السعودي لدى العراق أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي بداية لخطة شاملة ستشمل كافة الأراضي العراقية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية والمنظمات والجمعيات الإنسانية قائلاً: "هذه مكرمة من السعودية للشعب العراقي وذلك من واقع شعورها بالمسؤولية تجاه إغاثة شعوب عربية إسلامية وغير إسلامية تقع تحت وطأة الحروب والصراع المسلح".



وكان قد صدر قرار سعودي رسمي بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين في محافظة الأنبار والتنسيق لإيصالها عن طريق مركز الملك سلمان بلغ حجمها 240 طنا من المواد الإغاثية والإنسانية (دوائية - وإيوائية)، ومن المتوقع وصولها في غضون أيام قليلة.