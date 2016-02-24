بالصور.. أمن المنشآت تحتفل بتخريج دورات تخصصية في جدة

رعى مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، أمس الثلاثاء، حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية لقوات أمن المنشآت، بمركز تدريب قوات أمن المنشآت في جدة.

وألقى قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري كلمة قال فيها: "نحتفل بهؤلاء الخريجين من الدورة السادسة عشرة والثانية والعشرين البالغ عددهم 1413 فرداً، الذين تم تدريبهم على جميع الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية وأمن المنشآت والرماية على جميع أنواع الأسلحة، وكذلك توظيف المعرفة في التطبيق الميداني، للاستفادة من مخرجات العملية التدريبية في صقل نواحي الموهبة والإبداع، وكذلك التأكيد على القيم الإسلامية في التعامل مع الآخرين".

وقدم الخريجون عرضاً عسكرياً، ودشن الفريق أول القحطاني الزي الجديد للقوات، مستعرضاً كتلة التدخل السريع، كما شاهد مهارات رماية الثقة القتالية من وضع السيطرة والإخضاع وفرضية صد هجوم على منشآت حيوية.