سحب منتجات "مارس" من أسواق السعودية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، من استهلاك عدد من منتجات الشكولاتة لشركة "مارس"، وذلك لاحتمال وجود قطع بلاستيكية فيها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها على "تويتر"، أن مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات التابع للهيئة، رصد إنذارات صادرة عن عدد من الجهات الحكومية بدول الاتحاد الأوروبي، كما تلقت الهيئة إشعاراً من شركة مارس السعودية عن سحب شركة مارس بهولندا عدداً من منتجات الشوكولاتة "سنيكرز، ومارس، وبيست أوف أور مينيز، وميلكي واي، وسيليبريشنز ذات المنشأ الهولندي، وذلك لاحتمال وجود قطع بلاستيكية مما قد يشكل خطراً على المستهلك".

وأشارت الهيئة إلى أن المعلومات الأولية أفادت بأن المنتجات التي قد تحتوي على القطع البلاستيكية في أسواق المملكة. وأوصت بعدم استهلاك هذه المنتجات، والتخلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من سحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية، وخلو الأسواق المحلية من أي منتجات أخرى للشركة قد تكون تلوثت بالقطع البلاستيكية.

يذكر أن شركة "مارس" للشوكولاتة سحبت منتجاتها من 55 دولة، بعد العثور على قطع بلاستيكية في أحد منتجاتها. وقال المتحدث باسم الشركة في هولندا، رويل غوفرس، لأسوشييتد برس إن سحب منتجات "مارس" شمل 55 دولة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه" عن شركة مارس في ألمانيا، قولها إن هذه المنتجات صنعت في وقت سابق من العام الجاري في هولندا.

