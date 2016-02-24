عسيري: يجب اتخاذ إجراء ضد حزب الله الذي يصدّر المرتزقة

أكد العميد الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء في مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث"، أن السلطات السعودية لديها "قرائن منذ مدة طويلة بقيام مرتزقة من حزب الله بتدريب الحوثيين".

وأوضح عسيري: "نملك تسجيلات ومعلومات استخباراتية عن ضلوع ميليشيا حزب الله بدعم الحوثيين"، كاشفاً أن "نقل الميليشيات من صعدة إلى دماج تم بإشراف حزب الله بصهاريج مياه".

وتحدث عسيري عن وجود "قتلى لمرتزقة من حزب الله وإيران في اليمن".

وأوضح أن "حزب الله لم يأت لليمن ضمن مشروعات تنموية أو تعليمية"، مضيفاً أن "ميليشيا حزب الله والحوثيين انتهكت بوضوح القرار الأممي 2216.. الحوثيون وعصابة حزب الله يزجون بالأطفال لقتال السعودية".

وفي سياق متصل، اعتبر عسيري أن "الحكومة اللبنانية يجب أن تمنع تصدير حزب الله لمرتزقته إلى الخارج". واعتبر أنه "يجب اتخاذ إجراء ضد حزب الله الذي يصدّر مرتزقة لسوريا واليمن".