فك اختناقات مواعيد المشافي

طرحتُ في مقال قديم بل قديم جدا اقتراحاً لحل مشكلة الازدحام في مواعيد مراجعة العيادات بكافة تخصصاتها في المشافي الكبيرة أو المرجعية من خلال مراكز الرعاية الطبيّة الأولية. ويبدو أن الفكرة لم تصل أو لم تجد قبولا لدى الوزراء المتعاقبين على كرسي وزارة الصحة.

اليوم تغيرت الظروف وارتفعت نغمة شدّ الأحزمة على البطون بسبب الوضع الاقتصادي وتدني أسعار السلعة التي نعتمد عليها بشكل رئيس في الدخل القومي ما يعني ضرورة ترشيد الانفاق وربما عدم المطالبة بإنشاء مشروعات جديدة لسنوات قادمة.

من هنا يفترض مُراجعة ما هو قائم حاليا مع تغيير برامج وأساليب التشغيل القديمة بحيث يتم الاستفادة القصوى من كُل منشأة خدمية وتحفيز الطاقات البشرية العاملة لتعطي ساعات العمل كاملة غير منقوصة حسب العقود المتفق عليها.

أعود للمقترح القديم لأُذكّر به فلعل المرحلة تشفع بخروجه للنور من أجل تقليل معاناة المرضى وطول انتظارهم.

كنت قد طالبت بتطوير مراكز الرعاية الطبية الأولية، أو ما يُعرف بالمراكز الصحيّة حيث يوجد في كل حي مركز صحي أو أكثر، لكن معظم الناس لا تعرف مواقعها أو هي لا تود أن تعرف بسبب عدم ثقتهم بالخدمات الطبية المُقدّمة فيها.

قرأنا فيما مضى عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء (2000) مركز صحي نموذجي في طول البلاد وعرضها وأعتقد بأنه تم الانتهاء من إنشائها منذ زمن طويل ثم ماذا؟

أكاد أجزم بأن الوضع ما زال على ما هو عليه.

لهذا وحتى تتم الاستفادة القصوى من تلك المراكز الطبيّة(المُهملة) والتي سنعتبرها هُنا (Mini Hospitals) ماذا يُضير وزارة الصحة لو كلّفت مديريات الشؤون الصحية بالمناطق لعمل جدول مناوبة (خارج دوام مدفوعة الأجر) للاستشاريين والأطباء المهرة في المشافي الأقرب لتلك المراكز لاستقبال المرضى ومعالجتهم فيها على أن يتم الإعلان عن تلك الجداول مُسبقا في وسائل التواصل الاجتماعي كما تفعل المشافي الخاصة مع الأطباء الزائرين.

بهذا يتم فك الاختناقات عن مشافي الوزارة الكبرى، وتقديم خدمات طبية تُرضي عامّة الناس والبسطاء منهم الذين لا واسطة لديهم ولا يتشفّعون.

*نقلاً عن "الرياض"