السعودية.. إنهاء تكليف مدير مدرسة الطالب المنحور

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، إنهاء تكليف مدير المدرسة والمرشد الطلابي والوكيل المكلف بإدارة مدرسة الطالب عبدالله سويدي بمحافظة المسارحة (جنوب السعودية) الذي قتل ذبحاً على يد والده الأسبوع الماضي.

وقررت اللجنة العاجلة التي شكلها تعليم جازان توجيه الشكر لمديرة المتوسطة الأولى في "أحد المسارحة" ليلى القحطاني وللوكيلة فاطمة فلات لحسن تصرفهما وحرصهما وتعاملهما الأمثل مع الجاني الذي حاول الاستئذان لإخراج ابنته من المدرسة في الشهر الماضي إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وقالت اللجنة إن الإدارة العامة ستقوم بتكريم مديرة المدرسة ووكيلتها تقديراً لجهودهما.

يذكر أن الوالد المجرم كان قد توجه إلى المدرسة في "أحد المسارحة" من أجل اصطحاب ابنته ايضاً لتلاقي نفس المصير الذي لقي الطفل عبدالله على ما يبدو، إلا أن الإدارة رفضت تسليمه الفتاة.