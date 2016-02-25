القوات السعودية تصد قذائف لميليشيا الحوثي على جازان

صدت القوات السعودية المشتركة القذائف التي أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على بعض محافظات منطقة جازان فيما نفذت مقاتلات التحالف غارات كثيفة على جبال يمنية قبالة جازان.

واستمرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بإطلاق قذائف عشوائية على مناطق في محافظات حدودية مثل الحرث في جازان، ما أسفر عن أضرار في الممتلكات دون وقوع إصابات أو وفيات.

وردت القوات السعودية على مصادر إطلاق القذائف من داخل الأراضي اليمنية ودكت منصات إطلاق قذائف ومخابئ للميليشيات قبالة المنطقة المحظورة.

من جهتها كثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على جبال يمنية قبالة منطقة جازان، مثل جبال النظير والمنبه ورازح ومرّان.

هذا وأعلنت الداخلية السعودية استشهاد جندي من حرس الحدود وهو يؤدي مهامه في أحد المراكز الحدودية نتيجة تعرض المركز لمقذوفات عسكرية من الأراضي اليمنية.



ومن جهة أخرى، قبضت القوات السعودية وتحديدا دوريات حرس الحدود على عدد من المهربين الذين حاولوا تهريب أعداد كبيرة من المواد المخدرة كالحشيش والقات.