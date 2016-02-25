تَغْذِيَةُ ساعةِ (المُنَاقَصات)

بين الإعلان عن (المناقصات) التي تطرحها بعض الدوائر الحكومية للمشاريع والأعمال المراد تنفيذها لها، وما يصاحب ذلك من هرولات محمومة للظّفَر بواحدة منها، وبين الصورة الحقيقية في تنفيذ بنودها بدقة، أو غير دقة.. أقول: بين تلك، وتلك.. تتجلى وجوه، ومعان كثيرة، من أبرزها الحس الوطني في التعامل مع تلك المناقصات والأعمال.

ولعل القارئ الكريم استطاع على الفور أن يدرك جانبا من الموضوع المطلوب.

لكن الموضوع ليس ما تم استنباطه فحسب، بل يمتد الى طبقات أخرى من الحديث كما سيأتي.

فالحصول على أي مناقصة لدائرة أو مؤسسة حكومية أو أهلية، هو حلم بعيد/قريب للكثير من المؤسسات والشركات والمقاولين.

وهو بمثابة (كيكة) كبيرة الحجم لا يريد المقاول أو الشركة أن ينقص منها، ولا حتى من أطرافها شيء، بل يريدها كاملة مُكَمَّلة.

ولا شك أن إسناد المشاريع إلى شركات ومؤسسات وطنية ومحلية هو مدعاة للفخر والسرور، ومطلوب وواجب، لكن التجارب، والواقع الميداني، والعملي، والمالي، والفني، لا يشجع بكل أسف على الاستمرار في إسناد ذلك إلى مثل أولئك المقاولين، وفي المقابل ما يتمتع به المقاول غير السعودي بكل الميزات الإيجابية من ثقة، وصدق وأمانة، وإخلاص وتعامل وإنجاز..

فالجهة الحكومية تعرض (مناقصة) تحمل كل المواصفات والشروط والعناصر المطلوبة لتنفيذ المشروع الذي تَرُومُه.. بما فيها الدقة، والوقت، والجودة، والسرعة والسلامة، والرؤية المستقبلية، والصيانة وغيرها، وتأمل من المقاول أو الشركة أن يطبّق عند حصوله على العقد والمناقصة كل تلك الأشياء.

لكن العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية ما إن تحصل على (عقد المناقصة) حتى تبدأ سمفونية المماطلة، والحُجَج، والتباطؤ، والمراوحة، والمراوغة، والكذب، والتسويف، والنهب المباشر وغير المباشر، والفساد، والتأجيل، وغيره.

وكل ذلك بجودة أقل، وأداء أقل وهندسة شبه معدومة.... الخ

ولا تسل عن الأَيْمان الغليظة، والتعهدات، والعروض التي يقدمها ويُصَرِّح بها المقاول، وأنه قد حصل على الشهادة الفلانية في الجودة، والوسام الفلاني في الدقة، والميدالية الفلانية في التنفيذ الصحي وغير ذلك.

ولكن حينما (ينخرط) في معمعة العمل والتنفيذ.. تجد أن كل ذلك سراب دُخَان، وهو في هذا كما قال الشاعر:

كُلُّ مَنْ يَدّعِي بما ليس فيهِ كَذَّبَتْهُ شواهدُ الامتحانِ

ودونكم ما تشكو وتئنّ منه مدارسنا الحكومية التي قام ببنائها وتنفيذها مقاولون سعوديون تنطبق عليهم تلك الأوصاف.

والقول نفسه ينسحب على سائر المباني الأخرى من مستشفيات وإدارات ووحدات سكنية وغيرها..

وإلاّ بربّك.. كيف يشتكي عدد من أساتذة الجامعة من أعطاب، وأعطال، وخراب، وعيوب فنية وإنشائية في المدينة الجامعية حديثة البناء جدا، ولمّا يمض على السكن فيها عام واحد..؟

وهنا لا بد من ذكر شركة أرامكو السعودية التي دأبَتْ على إنشاء مدارس ومنشآت ومبان بأعلى المواصفات وأقواها وأجودها وأجملها، ثم يتم تسليمها للدولة، وتبقى الشركة على متابعة وصيانة مستمرة.. مع أنها لا تحتاج في الغالب للصيانة طوال العام.

إن هذا الخلل الذي يلازم أغلب المنشآت الحكومية المبنية من قبل مقاولين محليين.. له مدلولات كثيرة جداً أقلّها عدم الشعور بالمسؤولية.. وانعدام المواطنة الحقة التي تدعو لأن يقدم الانسان لوطنه – بحسب قدرته وعمله – كل ما يملكه، وإلا ما معنى أن تمر السنوات العديدة دون أن يتم تنفيذ الجسور مثلا، أو الأَنْفَاق الصغيرة أو الكبيرة؟.

وقد يرد أحد المقاولين وأصحاب الشركات بقولهم إن بعض الجهات الحكومية تساهم في التأخير والتنفيذ، وذلك بتأخير تسليم الدفعات المالية المستحقة للمشرع، وهذا يؤثر على سير العمل وتأمين المواد ورواتب اليد العاملة.

وهذا مردود عليه، ذلك أن المقاول.. لا بد أن يكون – في الأصل – لديه السيولة فوق الكافية لتغطية تكاليف تلك العقود والمناقصات، قبل الدخول فيها، وإلا كيف يتقدم ويهرول للحصول على مشروع كبير وضخم كهذا وهو (حافي امْنَتَّف)؟

ولقد بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة لوحة (معلوماتية إلكترونية) تتضمن اسم المشروع، والشركة المنفذة، وجهة الإشراف الهندسي، وعدد الأيام المقررة لتنفيذ المشروع، وساعة تعطي العد التنازلي للوقت المتبقي لتنفيذه، وهذا شيء يسعد العين والقلب معاً لكن في تلك الساعة مربط الفرس.. فهناك (ميقاته) تحمل رقم 88 يوماً باقيا على إنهاء المشروع.. ويمر اليوم 87، والمشروع هو.. هو.. ويصبح الناس في اليوم التالي ليقرأوا (أن المشروع بقي عليه (288) يوماً.. أي تمت (تغذية) الساعة المؤقتة بـ 288 يوماً، وحين يتناقص الوقت.. ستتم تغذيتها من جديد!

إذن ما هي فائدة وجود هذه (الميقاتة) في الأصل؟!.

*نقلاً عن "اليوم"