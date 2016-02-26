السعودية توسع العقوبات على حزب الله اللبناني

صنفت السعودية 4 شركات و3 أشخاص إرهابيين لارتباطهم بحزب الله. وأعلنت وزارة الداخلية أنه طالما يقوم حزب الله بنشر الإرهاب في العالم، ستواصل المملكة تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة له.

كما حذرت الوزارة كافة المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من أي تعاملات مع حزب الله، مضيفة أن من يثبت تورطه ستطبق بحقه الأنظمة.

وأضافت في بيانها الصادر الجمعة أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ (حزب الله) بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح، حيثُ أنه لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة. وأبانت أن حزب الله طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.

كما حذرت جميع المواطنين والمقيمين من أي تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومن يثبت تورطه في هذه التعاملات سيطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وأفادت وزارة الداخلية أن تصنيف تلك الأسماء اليوم وفرض عقوبات عليها استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ /44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة، وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة القيام بأي تعاملات معهم.

كما أورد البيان الرسمي أسماء الأشخاص والشركات، وهم:

1 - فادي حسين سرحان - الجنسية لبناني، مكان الميلاد: كفر كيلا ، تاريخ الميلاد : 1 / 4 / 1961م.

2 - عادل محمد شري - الجنسية لبناني، مكان الميلاد: بيروت، تاريخ الميلاد : 3 / 10 / 1963م.

3 - علي حسين زعيتر - الجنسية لبناني، مكان الميلاد: لبنان، تاريخ الميلاد: 28 / 7 / 1967م.

4 - فاتك للإنتاج السمعي والمرئي ( VATECH SARL ).

5 - شركة ( LE-HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED ).

6 - شركة ( AERO SKYONE CO. LIMITED ).

7 - شركة ( LABICO SAL OFFSHORE ).