القوات السعودية تصد هجمات وتقتل عشرات الحوثيين

تمكنت القوات السعودية المشتركة بمساندة من مروحيات الأباتشي وغطاء جوي من طيران التحالف، من قتل 45 عنصراً على الأقل من ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وتدمير عدد من راجمات الصواريخ ومضادات للطائرات قبالة عدد من المناطق والمحافظات الحدودية السعودية.

وبدأت الميليشيات هجومها بإطلاق قذائف الهاون في بعض القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران، ما دفع القوات السعودية للرد على مصادر تلك القذائف، مع مساندة من مروحيات الأباتشي السعودية، وتمكنا من قتل 8 عناصر وإصابة آخرين، وتدمير منصات لقذائف الهاون.

وفي منطقة مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير، استطاعت كمائن ومدفعيات M 106 التابعة للقوات السعودية تدمير أحد الكهوف التي كانت تتحصن بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا وتدمير عتادهم.

وفي مركز الخوبة أحد مراكز محافظة الحُرث، واصلت مدفعيات القوات السعودية قصف الميليشيات بعد محاولتهم الفاشلة تنفيذ هجومين على جبلي "الهله والدود"، وساند طيران التحالف العمليات العسكرية السعودية على الأرض، ونتج عن ذلك مقتل ما يزيد عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وتدمير ناقلات ومركبات عسكرية.