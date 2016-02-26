تعرف على "قاهرة الإرهاب" في السعودية

تقف المصفحة "mt_13" ذات اللون الأسود، والملقبة بـ"قاهرة الإرهاب"، بكامل عتادها وتجهيزاتها أمام بهو جامعة الملك سعود في الرياض، خلال استعراض قوات الطوارئ الخاصة للآليات والمعدات المتطورة التي تستخدمها في مكافحة الإرهاب ضمن مشاركة القوات في ندوة "الأمن الشامل.. شراكة وتكامل" والمعرض المصاحب لها، والتي نظمتها الجامعة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

المدرعة التي صنعت في جنوب إفريقيا بمواصفات خاصة بطلب من قوات الطوارئ الخاصة السعودية، دخلت الخدمة عام 2014، وشاركت في مواجهة أحداث إرهابية ببلدة العوامية. كما شاركت في مداهمة خلايا إرهابية تابعة لتنظيمات إرهابية بعدد من مناطق المملكة، وكان لها دور كبير في حسم عدد كبير من المواجهات المسلحة مع الإرهابيين.

وتستخدم في الهجوم خلال الاقتحامات والمداهمات، وتستخدم كناقلة جنود، وتتسع لستة جنود إضافة لقائد المدرعة ومساعده ورامي رشاش، ومزودة بقاعدة متحركة للرامي ورشاش عيار خمسين، ومزودة بـ6 قاذفات قنابل غاز، كما تتيح الرماية عن بعد بدقة إصابة للهدف 99%، إضافة إلى أنها مزودة بـ4 كاميرات مراقبة 2 أمامية و2 خلفية، وبكاميرات مراقبة حرارية للمراقبة الليلية وكاميرات أشعة تحت الحمراء، وتوجد بها فتحات للرماية من الداخل في الأبواب الجانبية والخلفية دون الحاجة لخروج الرامي من المدرعة، كما أنها مزودة بأجهزة إلكترونية متطورة لتحديد الأهداف.