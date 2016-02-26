شاهد.. السعودية تصنع طائرة "أن 132" بشراكة أوكرانية

عرض الرئيس الأوكراني، بيترو بوريشنكو، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة، لطائرة النقل متعددة الأغراص (أن 132) التي تصنعها بلاده بالتعاون مع السعودية.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أعلنت عن تشكيل تحالف تقني صناعي مع شركة "أنتونوف" الأوكرانية، وشركة تقنية للطيران، لإنشاء مشروع تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات من طراز أنتونوف 32 متعددة الأغراض، بحمولة تبلغ 10 أطنان.

ويستهدف المشروع الدخول في تصنيع هذه الطائرات، ونقل تقنية صناعة الطائرات إلى المملكة، واكتساب الخبرة من الشركات العالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات علوم وتقنية الطيران.

وقالت إن تصنيع الطائرة سيكون في واحة التصنيع الكبرى في الطائف بجوار مطار الطائف الجديد. وسيتم اختبار الطائرة في الأجواء السعودية بعد 18 شهراً.