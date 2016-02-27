القصيم.. 6 متورطين بقتل بدر الرشيدي

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر عن شرطة منطقة القصيم بتاريخ 8 / 5 / 1437هـ، عن مشاهدة الدوريات الأمنية سيارة بجوارها شخص متوفى وحوله آثار عراك وأظرف فارغة متناثرة، وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة قتل وكيل الرقيب بدر حمدي صريخ الرشيدي (أحد منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم)، وذلك بتاريخ 7 / 5 / 1437هـ، فقد اتضح للجهات الأمنية من خلال ما توفر لديها من التحقيقات في هذه الجريمة النكراء، قيام 6 أشخاص باستغلال الروابط العائلية بينهم وبين المغدور به لاستدراجه، وهو أعزل إلى موقع نائي على الطريق (الرياض- القصيم- المدينة المنورة) ، وقتله غدرا بكل خسة ودناءة، وهم كل من:

1/ وائل مسلم نايل الرشيدي هوية وطنية رقم (1059828754) يبلغ من العمر (28)

2/ معتز مسلم نايل الرشيدي هوية وطنية رقم (1078075205) يبلغ من العمر (24)

3/ نايل مسلم نايل الرشيدي هوية وطنية رقم (1102497797) يبلغ من العمر (18)

4/ إبراهيم خليف عتقاء الرشيدي هوية وطنية رقم (1098618554) يبلغ من العمر (19)

5/ زاهر سالم نايل الرشيدي هوية وطنية رقم (1089680266) ويبلغ من العمر (32)

6/ سامي سالم نايل الرشيدي (1080784729) يبلغ من العمر (24)

وأهاب المتحدث الأمني حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بكل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم بالمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، علماً بأنه تسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي رقم 8 / 46142 وتاريخ 26 / 4 / 1242هـ، والذي يقضي بمنح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين وتزداد هذه المكافآت إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

كما أكد أن استهداف رجال الأمن بالأعمال الإرهابية، وجرائم الغدر والخيانة لن تنال بعون الله من عزيمتهم وإصرارهم في التصدي للإرهاب وملاحقة الإرهابيين ودرء شرورهم عن الوطن ومواطنيه والمقيمين على أراضيه، وهم يؤكدون ذلك بثباتهم الدائم في تنفيذ مهامهم، وبما يقدمونه من تضحيات في مواجهة العناصر الضالة الذين تظهر جرائمهم مدى ما بلغوه من انحطاط خلقي وإجرام متأصل شغوف بسفك الدماء يشرعه لهم فكر ضال وتمليه عليهم مخططات الأعداء لنيل من أمن هذه البلاد واستقرارها، وانتقاماً من مواقفها المشرفة في خدمه قضايا أشقائها العرب والمسلمين.