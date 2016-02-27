حريق يودي بحياة 5 أشخاص من عائلة واحدة في جدة

لقي 5 أفراد من عائلة واحدة حتفهم اختناقاً نتيجة نشوب حريق داخل شقتهم صباح اليوم بمدينة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان لـ"العربية.نت" أن غرفة العمليات تلقت بلاغا صباح اليوم يفيد بتصاعد الدخان من بناية شعبية تتكون من ثلاثة أدوار، وعلى الفور باشرت فرق الإنقاذ عمليات الإخلاء والبحث عن ناجين، بينما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الواقع بشقة مكونة من غرفتين ومطبخ بالدور الثاني للبناية، حيث وجدت فرق الإنقاذ باب الشقة مغلقاً من الداخل، وتم كسره عن طريق المتواجدين بغية إنقاذ المحتجزين، إلا أن كثافة الدخان وارتفاع درجة الحرارة حالت بينهم وبين قاطني الشقة الخمسة.

وعن أماكن وجود جثث المتوفين أوضح أن امرأة مع ثلاثة أطفال وجدوا بغرفة النوم بينما وجد الرجل بالقرب من مخرج الشقة من الداخل، وجميع الحالات لم تتأثر من اللهب، وكان سبب الوفاة الاختناق نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الحريق.

تم نقل جميع المتوفين عن طريق الجهات المعنية إلى المستشفى بينما ما زال التحقيق في الحادث جارياً حتى اللحظة بمشاركة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة.