في مشهد مفجع.. "دواعش" يقتلون قريبهم بالسعودية

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، فجر السبت، مقطعاً مفجعاً لدواعش يمسكون قريباً لهم ويطلقون عليه النار بالقرب من أحد الطرق السريعة في منطقة القصيم في مشهد دامٍ.

ويظهر الفيديو الذي تداوله المغردون في بدايته، شخصين قد ارتديا السواد وهما يرددان عبارات مبايعة البغدادي، لينطلقا في توجيه الرسائل، مذكرين بقصة الغدر الأولى التي وقعت من سعد وعبدالعزيز العنزي في الشملي.

وعندما أنهى الداعشيان عباراتهما في بداية المقطع سحب ثلاثة من الدواعش المشاركين في الجريمة المغدور من السيارة، وهو جندي في قوات الطوارئ بمنطقة القصيم بينما كان يحاول الإفلات من قبضتهم، قبل أن يغدر به أحدهم بأربع طلقات من رشاش يحمله بالقرب من طريق سريع يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة.

المقطع الذي بثه داعش وتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الأشخاص معروفين بالأسماء وكذلك المغدور به بالاسم.

وأعاد الفيديو المفجع للأذهان مقطع غدر سعد بابن عمه في الشملي يوم عيد الأضحى المبارك في جريمة بشعة هزت المجتمع السعودي بأسره.