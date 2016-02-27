لبنان ومفترق الطرق

الإجماع المتفق عليه هو أن الفتن والدسائس والعمل العلني والخفي الهادف إلى تفكيك الأواصر والتلاحم العربي، انطلقت واشتدت مستغلة كل ثغرة ممكنة لهذا الغرض عبر عملاء وخونة مدوا أيديهم قبضا لتنفيذ ما يذهب إليه أعداء العالم العربي، عندما أخذ «الإيرانيون» يصرحون بتصدير الثورة، وأنهم يعملون من أجل ذلك منذ زمن، وحان الوقت المناسب، فذهب كل متربص ليقبض المال ويحاول أن يحقق المحال، فصارت الرقعة الإيرانية في المنطقة تشيع فارسيتها، مدعية المسميات البالية، ومؤكدة ومتمسكة بأحقيتها ادعاءً بجزر الإمارات الثلاث المعروفة، وقد كان يظن أنها ستكون البادرة الحسنة التي سيُعمل على حلها وإعادتها إلى الإمارات ويكون التفاهم على استقرار المنطقة تبعاً لحُسن الجوار، ولكن الذي حدث هو العكس، فصار الهدف هو القضاء على الكيان العربي بالوسائل المتاحة والمخترقة التي كوّنت لها خلاياها بإعانات من أعداء العرب، ومن الطامعين في المصالح وخيرات المنطقة، والعاملين على سياسة التفريق والتمزيق، وبث روح العداوة بين الإخوان، وصار الصوت الفارسي يعلو ويتطاول بيد مملوءة بالسموم ظاهرها يخفي ما في باطنها.

فكانت الفتن ومساندة كل معاد للعرب، بالرغم من أن دول المنطقة كانت تتمسك بالحكمة وحاولت العمل بكل الوسائل السلمية للحوار والتفاهم حول مسائل يمكن أن تحل، ولكن الكامن المعد له من قبل المتربصين أخذ يتمدد بكل صراحة تصل إلى حد الوقاحة، وتكشفت الوجوه المتلونة، من بعض العملاء الذين يدعون محاربة العدو الذين ساعدهم العرب لهذا التوجه، فإذا به يحمل في باطنه الغدر، وكانت المملكة هي المستهدفة في المقدمة من قبل الخونة، وكان السبب في وقف المساعدات للبنان الذي لم تعمل أي دولة مثلما عملت المملكة من أجله في المواقف الدولية والمساعدات المادية، والعمل بكل جد وإخلاص من أجل أن يعود لبنان زهرة الشرق بعيدا عن المناقرات، وألا يكون مخلب قط مؤذ لإخوانه في العروبة والجوار.

ثم لننظر إلى ما يمارسه الحوثيون، والثعلب العجوز المخلوع صالح أذناب إيران في اليمن الشقيق، وما قاموا به ضد الشرعية التي أجمع عليها العالم (في الأمم المتحدة ومجلس الأمن) لكونها تحفظ الحق للمواطن والوطن اليمني، ومن ثم توجههم بعتادهم المزودين به ممن يساندهم ويغذيهم بالعداء الذي سيعود عليهم بالوبال، وها هي اليمن تحت نظر العالم عامة تعاني من التهالك والهدم والدمار، ولكن الشرعية تعمل للإصلاح بمساندة العالم المحب للسلام لكي تعود فاعلة في المنظومة العالمية، غير أن (العدو الأبدي) يعمل ويراوغ ويماطل، وينتقل من موضوع لآخر بغية تمطيط العملية لتمييعها، ولكن العالم بأجمعه إلا ما ندر مع الشرعية، وها هي الشرعية تبسط نفوذها على معظم اليمن وتتقدم، والقادم أحلى، ولكن هناك من يحاولون أن يغيروا في توجيه بوصلة الخير إلى وجهة الشر، فها هم يستخدمون إمكاناتهم المتاحة والمدعاة في إمداد أعداء الشعب السوري العربي العريق الذي بات أبناؤه تحت سيطرة الدخلاء من القريب والبعيد، ومن جنود وعسكر إيران، ومرتزقة ما يسمى حزب الله، المقاوم ضد ما هو عربي وخاصة ما هو مستهدف من آمريه الفرس.

ولبنان اليوم يعاني بكامله من التشتت والتمزق، بأيدي الأعداء، فالشعب يريد العيش بسلام ويأمل في الاستقرار، ولكن العدو ومرتزقته لايريدون، ولن يترددوا عن أفعالهم الشنيعة التي يمارسونها في لبنان وفي سورية تنفيذا لمقتضيات مصالح آمريهم، ثم تكون معارضاتهم لكل اتفاق حكومي، وخلق المشكلات، وجعل حزبٍ يتحكم في مصير بلد، وحكومة تحاول أن تعالج، لكن القوى الخارجية هي المسيّرة.

خاصة ما يجري في سورية وما يعمله الجيش الروسي بادعاء محاربة الإرهاب، وهو يضع قواته تحت إمرة من خلق الإرهاب ومن يغذيه، ومن يهدد به وينفذه، ويربي ويدرب الإرهابيين، وكل خطوة تكون متوجهة إلى حل للمسألة السورية تكون روسيا هي المعارض وهي الموجه إلى الطريق المعاكس، وستظل كذلك وهي لها تجاربها في المنطقة العربية، وبعض الدول الإسلامية، وما كان يجابهها من فشل في كل المشروعات التي تبنتها تحت مسميات مختلفة مضللة بأنها في خدمة العالم ولكن ما يظهر يخالف، وستكون العادة المعتادة التي تكون من نصيب صاحب البيت الزجاجي الذي يقذف الناس بالحجارة .

روسيا، وايران، وحزب الله، كلها تدافع عن الأسد وليس عن سورية، وروسيا خاصة التي فقدت نفوذها في الكثير من البلدان، تدعي صداقة سورية وهي من تضرب وتقتل الشعب السوري حتى هجرته إلى أنحاء العالم، ودمرته تاريخيا، وأحرقت أراضيه، بدعوى محاربة الإرهاب وداعش مؤازرة لدولةٍ رعاية الفتن والدسائس والعمل معها على توطين المرتزقة وتهجير اصحاب الأرض.

الأمل المرتجى له النجاح لكونه من أجل صالح العرب هو الجيش العربي المشترك الذي يحمل نوايا وعزيمة أساسهما الشرعية، وقوامهما مواجهة ودحر العدوان، فهو الذي سيجعل من إيران ومن يساندها أن تتوجه إلى الطريق السليم، وأن تعيد حساباتها، وأن تعمل على حسن الجوار، وأن تفعل شيئاً من أجل الإنسان داخليا وخارجيا، فأول ما يجب عليها فعله هو أن تقضي على أعشاش وجحور ومكائن تفريخ الإرهاب التي تبنيها وتتبناها في أراضيها، وأن تحسن النوايا التي كثيرا ما يرددها ويتشدق بها بعض ساستها، وكم سجل التاريخ من قبل ما يسمى بذر الرماد في العيون، وكم باءت بالخسران، وها هو لبنان يناله من شرها الكثير وقد كان بعيدا عنه، فالمجازر، واستغلال مرتزقيه، وعدم الوفاق على حكومة لا تكون تحت مظلة (حزب الله) صنارة مدلاة لإيران في بحر العرب.

العرب بالمرصاد دوما تحت مظلة عمودها الإيمان بفعل الخير، والتوجه النير في سبيل الكرامة لأوطان العالم العربي (التي يحميها من يستحق العيش فيها).

* نقلا عن "الرياض"