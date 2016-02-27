وحق الشهداء دين على الجميع

الشهداء الذين ذهبت أرواحهم؛ لتبقى أرواح البقية آمنة،

أعظم ما قدَّمه العسكري السعودي لوطنه..

لن نتكلم عن الماضي، بل الحاضر..

شهداؤنا في الحد الجنوبي..

وشهداؤنا ضد الاٍرهاب..

للأمانة المجتمع يبارك تضحياتهم بالصمت..

قيادتنا لم تُقصِّر ماديًا ومعنويًا مع الشهيد وذويه..

إلا أنني لم أجد لجان تسمية الشوارع والميادين بالأجهزة البلدية، يقترحون تسمية شوارع أسر الشهداء؛ بأسماء الشهداء..

ولم أجد بنكًا قدَّم امتيازًا لشهيد كان عميلًا لديه..

لا أحد لا أحد..

عدا الأمير النبيل متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني..

الذي أقرَّ بطولة للخيل باسم الشهداء..

قُلت مع أول خبر استشهاد:

سنشهد الهبات والإثبات لأسر الشهداء أننا معهم..

وبالعطاء نُعزّيهم!

معيبٌ أن يكون عقد لاعب كرة بالملايين..

ومن فاضت روحه للسماء -ليَأمن هذا اللاعب- لا يلقى تكريمًا بنزر..

أين الأندية الرياضية.. أين رعاية الشباب.. بل أين الوزارات..

عن تقديم ما يليق لهؤلاء الصناديد بتكريم أسرهم؟!.

إن حق الشهيد عند ربه الخلود..

ويجب أن يُخلَّد بالدنيا في وطنه..

إنه ضحَّى بنفسه لتحيا أنفس أخرى..

شيءٌ يَحزُّ في النفس، ألا يُقام المعروف من تلقاء أهله..

ويبقى التواكل الوسيلة للنسيان.

خاتمة:

ولم أرَ في عيوب الناس عيبًا

كنقص القادرين على التمام..!

المتنبي

* نقلا عن "المدينة"