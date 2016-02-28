الجبير: روسيا والنظام ينتهكان الهدنة في سوريا

اتهم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، روسيا ونظام الأسد بخرق الهدنة.

وقال الجبير إن الطيران الحربي الروسي والسوري استهدف المعارضة التي تصنف معتدلة، مشيراً إلى أن الرياض تتشاور بشأن هذه الخروقات مع الدول الكبرى.

كما تحدث عن خطة بديلة إذا اتضح أن النظام السوري وحلفاءه غير جادين، لكنه أكد أنه إذا ما استمرت الهدنة، ودخلت مساعدات إنسانية لجميع المناطق السورية فسيساهم ذلك في إنقاذ عدد كبير من المدنيين.



وأشار الجبير أيضاً إلى أن الحل السلمي والمفاوضات تعتبر الخيار الأفضل والأسرع لإنهاء الصراع السوري، مشدداً على أن الخيار يعود للأسد إذا ما أراد الرحيل بموجب الخيار السلمي أو الحل العسكري، وفق تعبيره.

وشهدت الهدنة في سوريا خروقات للنظام وغارة للطيران الروسي، ما دفع بالمعارضة السورية للتحذير من انهيار الهدنة، بسبب تلك الخروقات. وفيما تبدأ الهدنة ثاني أيامها، اتهمت نائبة رئيس الائتلاف السوري، نغم الغادري، روسيا ونظام الأسد بخرق الهدنة، وقالت إنه تم تقديم شكوى بذلك إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.