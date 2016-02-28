الملك سلمان يأمر بكفالة 1000 طفل عراقي يتيم شردهم داعش

كشف سفير السعودية في العراق، ثامر السبهان، عن أمر ملكي يقضي بكفالة أكثر من 1000 طفل يتيم عراقي لاجئ في إقليم كردستان ممن فقدوا عائلهم بأسباب تنظيم داعش.

وغرد السفير السبهان على صفحته الشخصية في "تويتر" قائلاً: "أصدرت القيادة الحكيمة أمرا بكفالة أكثر من 1000 طفل يتيم عراقي لاجئ في إقليم كردستان ممن فقدوا عائلهم بأسباب تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح السبهان أن العراق "مصنع للرجال وللعزة والكرامة العربية، وهو عربي الأصل والفصل والتوجه، والذهب مهما غطّي بالتراب يظل ذهبا، والتراب إلى زوال، ومصيرنا واحد".

يذكر أن السبهان كشف الأسبوع الماضي عن صدور أمر ملكي بتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين العراقيين المتضررين في محافظة الأنبار العراقية، والذين خرجوا من مناطقهم بسبب أعمال داعش اللاإنسانية، لافتا إلى أن أعدادهم تقدر بـ1.7 مليون متضرر في كردستان، والكثير منهم على مشارف بغداد.