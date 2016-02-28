بالصور.. تمر وقهوة خلال زيارة ولي عهد الدنمارك للدرعية

قام ولي عهد مملكة الدنمارك، الأمير فريدريك هنريك أندريه كريستيان، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بزيارة إلى حي البجيري التراثي في الدرعية التاريخية.

وكان في استقباله الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، ومدير إدارة التطوير العمراني بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالله بن حمد الركبان، ومدير المنشآت الحضارية بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فواز بن سعود السويلم، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

وتجوّل ولي عهد الدنمارك والوفد المرافق له في حي البجيري الذي جرى تطويره ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، وشاهد ما اشتمل عليه من خدمات تجارية لمرتادي الحي والمنطقة، وساحة البجيري التي تحتوي على جلسات للمتنزهين تطل على حي الطريف ومتنزَّه الدرعية.

واطلع على مشروعات برنامج تطوير الدرعية التاريخية الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بهدف إعمار الدرعية التاريخية وتحويلها إلى مركز ثقافي سياحي على المستوى الوطني، مع الحفاظ على خصائصها التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية، بعد ذلك تناول ولي العهد والوفد المرافق له وجبة شعبية إلى جانب القهوة العربية والتمر، تكريماً لهم.