تعرف على الـ24 طريقاً الأكثر زحاماً في السعودية

سجلت مدينة الرياض أعلى كثافة للحركة المرورية على مستوى السعودية بمتوسط 62 ساعة في أسبوع، وتلتها مكة والدمام بـ57 ساعة مرورية لكل منهما.

وتم مراقبة خمس مدن سعودية عبر خرائط غوغل ماب من خلال مؤشرات حركة المرور لمدة أسبوع كامل بمعدل أربع ساعات يومياً يتم أثناءها تحديد الأكثر زحاماً لثلاثة طرق على الأقل في الساعة من الساعات الأربع. وكانت حصيلتها 24 طريقاً ظهرت باللون الأحمر الداكن، وذلك وفق ما نشرته صحيفة مكة.

كما أظهرت البيانات أن فترة الذروة في الشوارع تبدأ في السابعة والنصف صباحاً وحتى الثامنة والنصف، في حين تبدأ الذروة المسائية من الرابعة عصراً وحتى الثامنة، باستثناء أيام الإجازات التي ترتفع فيها الذروة المسائية إلى العاشرة وتنعدم الذروة الصباحية لعدم وجود دوام.

كذلك أشارت إلى أن أكثر طريق شهد ساعات ازدحام هو طريق الملك فهد بالدمام، يليه طريق مكة المكرمة في الرياض، وثالثاً طريق السلام في المدينة المنورة.

من جهته، حاز يوم الجمعة أقل الأيام ازدحاماً في الصباح إلى الرابعة عصراً، يأتي بعده يوم السبت في الذروة الصباحية، في حين يعد يوم الخميس من الأيام الأكثر ازدحاماً من الصباح إلى المساء، بينما كانت فترة الظهيرة ما بين الـ3 الى 4 عصراً الأقل ازدحاماً.

وفيما يلي قائمة بأكثر الشوارع ازدحاماً في السعودية:

الرياض

طريق مكة المكرمة

طريق الملك فهد

الدائري الشمالي

الدائري الشرقي

طريق خريص

المدينة المنورة

طريق السلام

طريق قباء

طريق السلطانة

طريق سيد الشهداء

طريق أبي ذر الغفاري

مكة المكرمة

طريق إبراهيم الخليل

شارع المنصور

شارع الجزائر

شارع الزاهر

طريق المدينة المنورة

جدة

طريق الأمير ماجد

طريق المدينة

طريق مكة القديم

طريق الحرمين

شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز

الدمام

طريق الملك فهد

شارع الملك سعود

شارع عمر بن الخطاب

طريق الملك خالد.