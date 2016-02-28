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سفارة السعودية في الكويت تلاحق "دشتي" لإساءته للمملكة

المصدر: دبي - قناة العربية
النائب الكويتي عبدالحميد دشتي
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أكد سفير المملكة لدى دولة الكويت، عبدالعزيز الفايز، أن السفارة تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية للمطالبة بمحاسبة النائب الكويتي عبدالحميد دشتي وتقديمه للقضاء، نظراً لإساءته للمملكة.

وأشار الفايز، وفقاً لما نقلت عنه صحيفة "الرياض"، إلى أن تلفظ دشتي بحق المملكة وغيره من المسيئين، تجد الاستنكار من الجميع، باعتبارها أفكاراً دخيلة، وتنطلق من أصوات شاذة.

كما أكدت مصادر أن القضاء الكويتي أصدر عدداً من الأحكام بالسجن والغرامة بحق مجموعة من المسيئين للمملكة، الذين يسعون لزعزعة العلاقات بين البلدين.

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