سلم كهربائي يلتهم يد طفل مقيم في مول بالطائف

تعرض طفل مقيم لجرحين في يده بسبب لعبه في سير أحد السلالم الكهربائية، ما تسبب في احتجاز ملابسه بأطراف السلم وإصابته في أحد مولات الطائف، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الرياض".

وأوضح العقيد ناصر الشريف، المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، أن مركز التحكم والتوجيه بالطائف تلقى بلاغاً يفيد بإصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في يده بسبب سلم كهربائي في أحد المولات، مشيراً إلى أنه تم تحريك فريق الإنقاذ إلى الموقع، واتضح من المعاينة والرجوع إلى كاميرات المراقبة في الموقع أن طفلا مقيما يبلغ من العمر 6 سنوات كان يلعب في سير السلم الكهربائي، ما تسبب في احتجاز ملابسه في أطراف السلم ولوح الزجاج، وتم كسر لوح الزجاج من قبل المتواجدين في الموقع قبل وصول الدفاع المدني ونقله عن طريق والده إلى المستشفى، مؤكداً أنه نتج عن الحادث جرحان في اليد اليمنى للطفل، أحدهما سبع غرز، والثاني خمس غرز، وخرج بصحه جيدة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين مراقبة الأطفال وعدم استخدام المصاعد والسلالم الكهربائية في اللعب وعلى أولياء الامور والأمهات القيام بواجبهم تجاه سلامت أبنائهم.