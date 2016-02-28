شكرًا لوزارة الحزم

كان خبرا مطمئنا وباعثا على الراحة أن الداخلية رأت توقيف المعتدين على فتاة النخيل للتحقيق معهم، فترك أمثال أولئك المعتدين بلا محاسبة يبعث في نفوسهم الأمن من العقوبة فيستمرئون فعلهم ويتمادون فيه، فشكرا لوزارة الحزم التي لا ترى حصانة لمعتدٍ.

على إثر نشر صور تلك الحادثة وصور أخرى لمعلم يجلد طالبا ويشتمه في قاعة الدرس، تكررت اعتراضات بعض الناس على نشر تلك الصور بحجة أن نشرها فيه هتك لستر المعتدي وأن الستر على المذنب وعدم التشهير به قيمة أخلاقية جاء بها الدين الحنيف.

هذه الاعتراضات تثير أمامنا تساؤلا يحتاج إلى قدر كبير من التفكير والتأمل، هل من الأخلاق الستر على جانٍ اعتدى على غيره؟ أليس ثمة فرق بين أن يكون فعل الجاني محصورا أذاه في حق نفسه، وبين أن يكون فعله متعديا إلى الإضرار بالآخرين؟ أليس التصوير أداة توثيق للفعل المسيء الذي وقع؟ ألا يعد التصوير شهادة صادقة على الاعتداء فلا يمكن للجاني إنكار فعله؟

إن الذي يستحق الستر هو من يكون جرمه محصورا في نطاق ذاته، أما متى كان الجرم متعديا إلى إيقاع الضرر بالآخرين، فإنه يضحي لا حق له في الستر، لأن من حق المعتدى عليهم إثبات البينة كي يحصلوا على حقهم منه.

وفي قضية فتاة النخيل التي تعرضت للركل والإيذاء اللفظي والبدني في طريق عام أمام المارة، أو قضية المعلم الذي جلد طالبا وشتمه وأهانه على رؤوس الأشهاد في قاعة الدرس التي اجتمع فيها زملاؤه، أو غيرها من القضايا المشابهة، هي اعتداءات قام بها فاعلوها علنا أمام الناس، فإن كانوا يرون في فعلهم هذا عيبا لا يودون أن يطلع عليه أحد، لم فعلوه جهارا؟ فالذين صوروهم لم يتجسسوا عليهم ولم يقتحموا أستارا لهم احتجبوا خلفها، هم صوروهم عندما كانوا يمارسون اعتداءاتهم في وضح النهار أمام أعين الناس، فتصويرهم ليس فيه هتك لستر لهم، لأنهم في الأصل لم يتخذوا لأنفسهم سترا.

وقبل هذا وذاك، الستر لا يكون على الأفعال التي فيها إضرار بالآخرين، والله سبحانه يقول: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»، فالاعتداء على الآخرين وإيقاع الضرر بهم معنويا أو بدنيا هو ظلم لهم، ومن العدل أن يعلن ذلك للناس، لردع المعتدي وإنصاف المعتدى عليه.

* نقلا عن "عكاظ"