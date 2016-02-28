كان أحد المواطنين وهو أحد العاملين في القطاع الخاص في منشأة أجنبية يتحدث في لقاء إذاعي عن عناصر النجاح في المنظمة والأشياء التي تجعل بيئة العمل بيئة جاذبة. تحدث عن وضوح اللوائح الداخلية، والحقوق والواجبات، والعناية بصحة العامل وتطويره، وعدم استهلاك الموظف وتحميلة أعباء فوق طاقته وخارجة عن نطاق عمله كما هو واضح في الوصف الوظيفي.

كل تلك العناصر معروفة وتدرك منظمات العمل أهميتها في التأثير على الرضا الوظيفي والإنتاجية. لكن المواطن أشار في حديثة إلى بعض المنشآت الوطنية التي تغفل كثيراً من تلك العناصر أو لا تعطيها الأهمية التي تستحقها. (ملاحظة تستحق الدراسة).

تلك العناصر المهملة تجعل الموظف لا يحب عمله فيبحث عن غيره أو يضطر للبقاء دون شعور بالانتماء ودون حماس للعطاء.

وضوح الحقوق والواجبات، وبيئة العمل الصحية المادية والمعنوية، هي أساسيات لا بد من توفرها في جميع منظمات العمل. أما التميز في توفير ظروف النجاح وجعل بيئة العمل بيئة جاذبة فيتمثل في إضافات ولمسات تصبح جزءاً جوهرياً في ثقافة المنظمة، وعلامة بارزة في صورتها الذهنية في المجتمع تتميز بها عن المنظمات الأخرى.

إحدى الشركات أدركت أن الحصول على أفضل إمكانيات العاملين لديها لا يكمن في توفير وسائل الترفيه والملاعب المجانية، ولكن ذلك يتحقق من خلال بناء مناخ من الثقة والتواصل والنمو وتقديم الخدمات، مع استمرار هذا المناخ بشكل ثابت لا يتأثر بتغيير المديرين، وهذا ما أدى إلى الالتزام لدى العاملين.

في مؤسسات أخرى لا يبحث الموظفون عن وسائل الترفيه أو الملاعب المجانية، ولكن عن الأشياء الأساسية. من يصدق أن موظفا في إحدى المؤسسات استقال بسبب عدم توفر مواقف للسيارات. فهل هذه الاستقالة تعني أن صاحبها لا تهمه الجوانب الأخرى المرتبطة بحب العمل؟

هذا غير مؤكد، ولكن المؤكد أن هناك احتياجات أساسية لا بد من توفرها في أي بيئة عمل. أما الإضافات الأخرى فهي التي تميز منظمة عن أخرى.

ومن المشكلات الملحوظة في بيئة العمل أن تخضع الخدمات للمعايير الشخصية والمستويات الوظيفية، والاستثناءات.

وحين يطرح السؤال (لماذا تحب عملك) ستكون الإجابات بطبيعة الحال مختلفة، وقد لا يشير عدد كبير الى موضوع اللوائح والأنظمة، وهذا لا يفقدها أهميتها، وكثير من مشكلات العمالة الوافدة تحصل بسبب عدم وضوح اللوائح والأنظمة أو عدم وجودها.

* نقلا عن "الرياض"